北京挺中天 NCC：不像有些國家連申請都沒辦法

台灣總統蔡英文周三 (11月25日)回應中天新聞台不予換照風波。她強調強調，「台灣是民主法治的國家」，總統並不會介入獨立機關的審查。

她說：「獨立機關NCC按照相關的法規就電視頻道的執照每六年進行換照審查的作業，是所有頻道都一體適用的。」

蔡英文提到，NCC做的決定可受社會公評，至於目前的不同的意見「證明民主的台灣不是只有一個聲音」。

她也表示，相關勞動部門會協助處理中天新聞員工失業一事。

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NCC狠酸國台辦

中國國台辦25日提到中天一案表示，此案「引起台灣社會各界普遍質疑和強烈批評」。

發言人朱鳳蓮說：「正如台灣輿論指出的那樣，民進黨當局此舉是用政治手段來打壓異己，相關部門完全是按照劇本演出，完成所謂的政治任務」。

台灣國家通訊傳播委員會 (NCC)隨後在記者會回應，台灣是「自由民主的國家」，合議制的獨立機關NCC是「依法行政」。

NCC副主委翁柏宗說強調中天一案是按照《衛星廣播電視法》訂定的換照管理辦法。他說：「審查的項目、評分的基准都很明確、可預期，NCC並沒有審查任何電視台的政治立場」。他也暗諷：「不像有些國家連申請都沒辦法。」

無國界記者：新聞需民主監管

德國之聲日前訪問無國界記者台北辦事處執行長艾瑋昂，他表示中天換照不過未必侵犯新聞自由，民主監管機制也應該發揮作用。

NCC表示同意艾瑋昂的說法，再次強調是依法「一樣一樣來審查」，從「過去的營運計劃到未來的營運計劃執行可能性」來進行裁決。

針對艾瑋昂表示NCC詳細資料提供不足一事，NCC記者會後也提供10月26日聽證會上中天遭裁罰的詳細資料。

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