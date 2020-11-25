李克強：RCEP開放包容 歡迎更多國家參與

大陸國務院總理李克強指出，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）的簽署，向世界發出堅定支持多邊主義和自由貿易的鮮明信號。他並強調，RCEP不僅是15國的，也是開放包容的，歡迎更多國家參與。

李克強24日晚間在釣魚台國賓館，透過視訊與世界銀行行長馬爾帕斯、國際貨幣基金總裁格奧爾基耶娃、世界貿易組織（WTO）副秘書長沃爾夫、國際勞工組織秘書長萊德、經濟合作與發展組織秘書長古里亞及金融穩定理事會主席誇爾斯舉行第五次「1+6」圓桌對話會。

根據中國政府網發布的消息，李克強表示，面對新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，中國大陸統籌疫情防控和經濟社會發展，穩住了就業和經濟基本盤，中國經濟今年有把握實現正增長，並期待明年回到合理的運行區間。

李克強指出，中國經濟能夠穩定恢復，得益於中國圍繞保市場主體實施了一系列「助企紓困」政策。他說，「保住市場主體就能保住就業，有就業就有收入和消費，就能推動經濟增長」。

李克強表示，面對挑戰，國際社會應當團結合作、攜手應對。經濟全球化大勢不可逆轉，開放合作仍是時代潮流，各方要維護多邊主義和自由貿易，推動完善國際經濟治理體系。

針對中日韓紐澳與東協十國日前正式簽署RCEP，李克強認為，這向世界發出堅定支持多邊主義和自由貿易的鮮明信號。

李克強指出，RCEP與WTO規則相銜接，與其他區域自貿安排相輔相成，是多邊貿易體制的有益補充，有利於促進經濟全球化和貿易自由化。

他強調，RCEP不僅是15國的，也是開放包容的，歡迎更多國家參與。中國願同國際社會共同堅持多邊主義，與各方同舟共濟，攜手構建開放型世界經濟。

李克強並表示，中國經濟已經深度融入世界經濟，將在擴大內需過程中更大力度擴大對外開放，與世界各國共享機遇。