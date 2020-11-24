回應「香港問題半年報告」北京：英國沒資格當判官

英國外交及聯邦事務部發表「香港問題半年報告」，英國外交大臣拉布在報告的序中表示，大陸頒布「港版國安法」、取消數名立法會議員資格，5個月內2次嚴重違反「中英聯合聲明」，對「一國兩制」的承諾表示質疑。大陸外交部發言人趙立堅表示，「過去英國在殖民統治時期，沒有給過香港民主。今天，英國也沒有資格當判官！」

據大陸外交部網站消息，趙立堅對該問題做出如上的回應。他強調，香港主權移交23年，「英國政府還在通過發表所謂『香港問題半年報告』對香港事務顛倒黑白，說三道四，對中方進行無理指責，我們對此堅決反對、強烈譴責。」

趙立堅說，香港主權移交以來，北京切實貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，嚴格按大陸的憲法和香港基本法辦事，全力支持行政長官和特區政府依法施政，香港居民依法享有充分的權利和自由。北京貫徹「一國兩制」的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

趙立堅說，「香港是中國的特別行政區，英國對香港事務沒有任何監督權和所謂道義責任，無權借「中英聯合聲明」干預香港事務。敦促英方屏棄殖民主義思想，收起虛偽和雙重標準，停止干涉別國內政，早日回歸國際法和國際關係基本準則的正道」。