王毅訪日達成推進中日韓自貿協定談判及區域合作等共識

大陸國務委員兼外長王毅今天（24日）到訪東京與日本外相茂木敏充會晤並共同會見記者。王毅稱與茂木敏充外相達成五點重要共識和六項具體成果。

據大陸外交部官網，王毅表示，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，人類社會休戚與共，各國利益安危相聯，需要加強團結協作，攜手應對挑戰，作為地區和世界重要國家和戰略互惠合作夥伴，中日兩國責無旁貸。

王毅說，他此次訪日正是在這一大背景下成行，也是兩國外長自疫情發生以來首次面對面接觸交流。他和茂木外相就中日關係以及共同關心的國際地區問題進行了坦誠深入溝通。

雙方一致同意，遵循兩國領導人戰略引領，在中日四個政治文件 基礎上，堅持「互為合作夥伴、互不構成威脅」精神，增進互信，正向互動，努力構建契合新時代要求的中日關係。

雙方一致同意，繼續攜手抗擊疫情，及時交流資訊，開展醫療藥物方面合作，維護兩國民眾健康，並為地區和國際公共衛生領域合作共同作出貢獻。

雙方一致同意，合作推進兩國經濟復甦，明年適時舉行新一輪中日經濟高層對話，繼續加強科技創新、節能環保、醫療康養、電子商務、第三方市場等重點領域合作。

雙方一致同意，共同推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）早日生效，積極推進中日韓自貿協定談判及區域合作進程，共同維護和強化以規則為基礎的多邊貿易體制。

雙方一致同意，相互合作，支持對方舉辦東京奧運會和北京冬奧會，辦好這兩大盛事。適時舉行中日高級別人文交流磋商機制會議，疫情結束後全面恢復雙邊人員往來，擴大地方交流合作，增進兩國民眾相互瞭解和友好感情，優化兩國關係民意環境。

雙方共同作出以下決定：一是在嚴格做好疫情防控前提下，於本月內啟動兩國必要人員往來「快捷通道」，進一步促進兩國復工復產合作，二是建立中日食品農水產品合作跨部門磋商機制，加快溝通協調，推動該領域合作早日取得進展。三是建立兩國氣候變化政策磋商機制，推動氣變環保政策協調和務實合作。

四是啟動2022年中日邦交正常化50周年紀念活動籌備工作，並積極考慮將原定於今明兩年舉辦的「中日文化體育交流促進年」順延到明後年。五是下月舉行新一輪中日海洋事務高級別磋商，強化兩國外交主管部門和海上執法部門之間溝通交流。六是爭取年內開通兩國防務部門海空聯絡機制直通電話，進一步加強風險管控，增進安全互信。

王毅說，新形勢下，中方願與日方一道，以更加寬闊的視野、更加有效的行動、在更加廣泛的領域，共同肩負責任，積極推進合作，讓中日關係更好惠及兩國人民和國際社會。