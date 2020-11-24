人民幣匯率進入6.5時代，部分出口業者旺季損失慘重！光是人民幣升值幅度，就已吞掉布藝玩偶、服裝面料這類薄利型外貿產品的大部分淨利。

人民幣近期升值是否過快的問題，引發市場和學者熱議。人民幣兌美元中間價24日調貶90個基點，報6.5809，跌至逾一周低點。在岸市場人民幣兌美元收盤價也下跌0.10%。

11月以來，人民幣中間價已漲逾1,400基點，由10月30日的6.7232升至昨日的6.5809。國際清算銀行（BIS）最新公布的數據顯示，10月人民幣實際有效匯率指數和名義有效匯率指數雙雙連續4個月上升。其中，人民幣實際有效匯率指數上漲0.65%至125.67，創半年新高；而名義有效匯率指數上漲1%至118.64，創1年半新高。

第一財經報導，按照5月27日人民幣兌美元匯價7.1765計算，人民幣至今的升值幅度已逾8%。人民幣匯率日前走高至6.5附近，進入6.5時代。

安徽省服裝進出口經理孟卓指出，公司在這個旺季（7月至10月）的出口額大約為1.5億美元，結匯時間一般會比出貨時間再延後一個月或45天，按照美元匯兌損益0.20計算，損失就達人民幣3,000萬元。

上海海斐歐工藝禮品公司行銷主管肖筱也稱，光是人民幣的升值幅度，就已經吞掉布藝玩偶、服裝面料這類薄利型外貿產品的大部分淨利潤，再加上原料成本和運費漲價等因素，議價能力並不強的中小型公司，損失可想而知。

孟卓表示，公司平時會對部分訂單採取鎖匯措施，但這些尚不足夠充抵這波原料及運輸成本上漲帶來的影響。

日前大聲疾呼人民幣升值過快的中國外匯投資研究院院長譚雅玲預計，美元年內貶值不足和升值有限，將是未來一個月波動區間狹窄的參數與依據。當前美國綜合形態、技術周期以及外部環境，美元反彈或將處於敏感時段，升值時間不確定、持續多久難以預料。

豐業銀行亞洲外匯策略師高奇最新報告稱，之前因對中美關係的擔憂，人民幣出現一定調整，但市場預期12月美國聯準會可能會同意明年購買更多延長期限的債券，美元仍可能疲軟，人民幣仍有望再拾升勢，向6.5靠近。