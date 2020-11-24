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王毅出訪日韓 有三件重大任務要談

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸外交部長王毅24日至27日對日韓進行正式訪問，此行將有三個重大任務要談。（圖／取自新京報）
大陸外交部長王毅24日至27日對日韓進行正式訪問，此行將有三個重大任務要談。（圖／取自新京報）

大陸國務委員兼外交部長王毅24日至27日對日韓進行正式訪問。根據行程安排，王毅在日本訪問1天多，在韓國訪問近3天。王毅此行將有三個重大任務要談，包括中日韓FTA談判破冰、為CPTPP談判先行交換意見，以及為中日韓領導人會議做準備。

新京報報導，此次王毅訪問日韓，引起外媒高度關注，原因在於時機：第一個時機，是9天前，包括中日韓三國在內，簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。但中日韓三國自由貿易區也談了8年，卻總是還差「最後一哩路」走不完。

中日韓FTA在首爾和上海談了前兩輪後，就因為多起政治爭端躊躇不前。去年，日本限制半導體材料對南韓出口，導致兩國爆發貿易爭端，中日韓FTA談判再度受挫。

在這種情況下，RCEP的橫空出世為中日韓FTA提供了新契機，中日韓的部分產業鏈供應鏈可以憑藉RCEP更加緊密地連接起來，中日韓FTA談判或將破冰續航。

第二個時機，與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）有關。在23日APEC峰會上，大陸表明了對CPTPP的立場，明確表態「積極考慮加入」，大陸表態的當天，南韓青瓦台一名高官也表示，CPTPP和RCEP「是相輔相成的」，暗示對加入CPTPP持開放態度。

加入CPTPP南韓可以擴大自由貿易圈，而且無論是RCEP還是CPTPP，可以選擇行使有利於自己產業發展的條款，這將為南韓擺脫外貿下滑、原物料被卡脖子的被動狀態提供更多選擇。

對於大陸則是可以繼續推動多邊貿易體制發展，為對外開放引入增量，倒逼大陸國內產業進一步升級。CPTPP談判難度比中日韓FTA更高，不過不妨礙三國先行交換意見。

第三個時機，與中日韓三國領導人會議有關。中日韓三國領導人會議今年輪到南韓主辦，根據南韓計畫，希望在12月舉行今年的中日韓領導人會議。

和之前的中日韓領導人會議不同，今年日本換人，因此，中方有必要與日方溝通，為開好會議做準備，王毅此次出行，將實現大陸高層與日本新首相菅義偉政府的首次會談。

由此總結，穩定中日韓地緣政治，為下一步召開中日韓領導人會議及構建三國新經濟圈奠定基礎，應是王毅此次訪問日韓的主題，中日韓經濟總量均列世界前十，即使僅僅是自由貿易上作出向前再跨一步的姿態，也足以引發外界關注。

王毅 南韓 日本 FTA CPTPP

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