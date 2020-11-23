新通路助攻 旺旺上半年財報優於市場預期

在香港上市的旺旺控股有限公司，日前發布2020財年（2020年4月1日至2020年9月30日）上半年財報，包括營收、淨利潤成長都好於市場預期。

香港經濟日報報導，香港富瑞金融集團發布報告指出，旺旺集團在2020年上半年財會年席業務增長，主要受惠於新通路帶來的貢獻度上升、疫情期間公司降低行政及推廣開支，預期公司投資在新通路將有助於短期銷售增長，維持投資人「持有」評級。

中國濟網報導，中國旺旺控股公司19日發布2020財年上半年財報，營收近人民幣103億元（約新台幣453億元），年增10.7%，淨利潤達人民幣19.5億元（約新台幣86億元），年增20.9%，比市場預期好。

報導指，上半年所有通路、全品類營收成長提速。疫情後，旺旺銷售恢復良好，各通路和各產品類別營收均高速增長。公司管理層表示，得益於多元化通路和多品牌策略逐步顯現成效，過去四年上半年公司營收複合增長率達到5%，多元化通路發展也將是未來持續增長的動能。

值得關注的是，傳統通路煥發生機，新興通路出現多元發展。旺旺持續精耕傳統通路，加強管控市場秩序及經銷商貨齡，上半年傳統通路營收年增長達雙位數；新興通路則快速擴張，上半年已占其公司整體營收的中高個位數。報導指，除多元化拓展B2B、B2C通路模式外，旺旺還經由活潑多樣的數位行銷推出新品，強化與消費者交流。

財報顯示，海外市場雖受疫情影響，營收年增仍上升中個位數。目前旺旺產品已銷售至全球60多個國家和地區。公司高層表示，除已在運營中的越南銷售分公司外，將陸續在潛力國家建立銷售分公司。

分析旺旺所有的三大品類，成績齊頭並進，均有不錯的成長。米果類營收年增9.4%；乳飲類營收增7.4%，其中，主力品項旺仔牛奶營收增7.0%；休閒類營收更猛增17.7%。

報導指旺旺近幾年持續開發多元子品牌，延展產品面向年齡層，並逐步開發注重低卡營養、含有營養元素的產品。公司高層說示，近三年推出的新品在2020財年上半年營收占中高個位數。

財報顯示，旺旺現金流充沛，截至2020年9月30日現金及等價物達人民幣173.39億元，淨現金71.21億，較去年同期增加8.2億人民幣。配息方面，旺旺董事會宣布分配中期股息7,948萬美元，加之上半年回購合計1.77億美元，年增77%。從2008年上市，到2020財年上半年，旺旺持續經過配息及回購歸還股東現金，合計48.76億美元。