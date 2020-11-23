快訊

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加拿大邊境官員對孟晚舟發出移民限制令 華為律師質疑

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
華為律師20日質疑加拿大邊境官員拘留孟晚舟限制令的合理性。（圖／取自央視新聞）
華為律師20日質疑加拿大邊境官員拘留孟晚舟限制令的合理性。（圖／取自央視新聞）

加拿大一名曾參與訊問華為財務長孟晚舟的邊境官員20日作證指出，他沒有合理理由認為孟晚舟應被拒絕入境，但他覺得加拿大邊境服務局（CBSA）拘留孟晚舟的限制令仍是合理的，孟晚舟的辯護律師Mona Duckett 20日對此提出質疑。

路透報導，華為律師在加拿大一家法院尋求證明，兩年前加拿大邊境服務局在溫哥華國際機場對孟晚舟的調查是濫用程序，應停止將孟晚舟引渡美國。

檢方以及加拿大邊境服務局和皇家騎警（RCMP）證人均辯稱，對孟晚舟的調查和逮捕都遵守了正常程序。

孟晚舟的辯護律師Mona Duckett 20日就加拿大邊境服務局官員Sowmith Katragadda簽署的一份文件提出質疑，文件其中一項聲明指出，Sowmith Katragadda有合理理由認為應該拒絕孟晚舟入境，因此可以發出移民限制令予以逮捕。

然而，當Sowmith Katragadda被問到是否有合理理由時，他卻回答：「當時，沒有，我沒有。」他反駁，他沒有使用文件中的措辭，並認為移民限制令仍是合理的。

CBSA官員之前作證表示，如果皇家騎警不逮捕孟晚舟，他們擔心孟晚舟會逃離加拿大。

孟晚舟 加拿大 律師 華為

延伸閱讀

杜魯多不後悔逮孟晚舟 趙立堅連3問駁斥

加拿大邊境官作證 否認按FBI指示逮孟晚舟

孟晚舟案恢復審理 涉交資料給FBI的關鍵證人拒出庭

華為控告美16部門 拖延公開孟晚舟案文件

相關新聞

黃之鋒、周庭被收押？包圍警總的「認罪還押」

「各位頂住加油，知道大家外面更加辛苦，繼續努力！」前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林郎彥以及成員周庭，因為去年反送中抗爭時發起的包圍警察總部行動，三人事後被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，案件於今天早上11月23日再度在西九龍裁判法院審訊。早在開庭之前，三人分別已經在個人的臉書上「公開認罪」，預料可能會有當庭判刑、隨即入獄的最壞情況。而在今日約下午，法官裁定三人還押監房、不得保釋，延期至12月2日判刑。

兩岸動漫文化交流會溫州登場 台灣漫畫家視訊互動

兩岸動漫文化交流會22日在浙江溫州舉行，近50位兩岸原創漫畫家、文創產業與動漫迷，透過線上論壇、線下塗鴉牆展覽、手稿作品...

加拿大邊境官員對孟晚舟發出移民限制令 華為律師質疑

加拿大一名曾參與訊問華為財務長孟晚舟的邊境官員20日作證指出，他沒有合理理由認為孟晚舟應被拒絕入境，但他覺得加拿大邊境服...

12港青之一李宇軒寫信報平安籲收手 家屬質疑非本意

12名港人涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，被扣押在深圳鹽田區看守所至今92天。繼最少7個家庭收到被囚者親筆信後，扣押中的「...

募款助港人來台被捕 港主持人：進入司法程序不便多言

曾發起募款協助港人來台就讀的香港網路電台主持人傑斯，與太太及助理，上周六被指涉嫌「以金錢或財物資助他人分裂國家」及「洗黑...

中聯辦代表行使監督權 位階提高與否有待觀察

換帥後的中聯辦，對香港內部事務更積極發聲，並強調自己代表北京，監督一國兩制實行狀況的角色。但學者指出，「監督權」具體的實...

媒體教師都遭整治 典型案例致寒蟬效應

面對曾支持「反送中」的行業領域，香港學者認為，當局正在各領域中整治典型案例，塑造寒蟬效應。而在當局精準打擊所有抗爭路線後...

北京出手落實愛國者治港 否定三權分立劍指司法

北京以人大決定DQ4名泛民議員，也藉此為「愛國者治港」立下規範。學者關注，決定中引用的憲法條文，是否會為香港議員新增維護...

由人大釋法到常委決定 北京轉守為攻重塑香港

北京日前出手DQ了4名香港泛民議員，相較於4年前，執行機制由「人大常委釋法」轉為「人大常委決定」。學者林緻茵指出，這個轉...

黃之鋒等圍警總案下周三判刑 三被告還押

香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥及前成員周庭，涉嫌去年6月21日號召包圍警察總部，分別被控煽惑他人明知而參與、組織，...

美將公布與軍方有聯繫中企 中國商飛等89家企業被點名

美國經濟制裁中企新一波，將點名中航工業等89家「與軍方有聯繫」的中企清單，其中，中國商飛、中國航空工業集團在列，備受矚目...

黃之鋒等人認罪還押 法官12月2日宣判

香港眾志前秘書長、前主席林朗彥和成員周庭今天在法庭承認煽惑他人參加未經批准集結等罪，法官宣布下月2日判刑，各人還押監房看...

熱門新聞

丈夫離家兩個月 返家驚見妻兒3人倒斃屋內近一周

老鼠在天花板亂跳！失足跌落險擊中顧客 滑稽畫面網笑翻

大陸嚴打「逃廢債」 下令重懲

涉煽惑非法集結今香港開審 黃之鋒：面臨監禁不後悔

阿里巴巴旗下企業 菜鳥網絡前副總裁史苗因受賄遭刑拘

黃之鋒等圍警總案下周三判刑 三被告還押

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。