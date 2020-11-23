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加拿大邊境官員對孟晚舟發出移民限制令 華為律師質疑
加拿大一名曾參與訊問華為財務長孟晚舟的邊境官員20日作證指出，他沒有合理理由認為孟晚舟應被拒絕入境，但他覺得加拿大邊境服務局（CBSA）拘留孟晚舟的限制令仍是合理的，孟晚舟的辯護律師Mona Duckett 20日對此提出質疑。
路透報導，華為律師在加拿大一家法院尋求證明，兩年前加拿大邊境服務局在溫哥華國際機場對孟晚舟的調查是濫用程序，應停止將孟晚舟引渡美國。
檢方以及加拿大邊境服務局和皇家騎警（RCMP）證人均辯稱，對孟晚舟的調查和逮捕都遵守了正常程序。
孟晚舟的辯護律師Mona Duckett 20日就加拿大邊境服務局官員Sowmith Katragadda簽署的一份文件提出質疑，文件其中一項聲明指出，Sowmith Katragadda有合理理由認為應該拒絕孟晚舟入境，因此可以發出移民限制令予以逮捕。
然而，當Sowmith Katragadda被問到是否有合理理由時，他卻回答：「當時，沒有，我沒有。」他反駁，他沒有使用文件中的措辭，並認為移民限制令仍是合理的。
CBSA官員之前作證表示，如果皇家騎警不逮捕孟晚舟，他們擔心孟晚舟會逃離加拿大。
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