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募款助港人來台被捕 港主持人：進入司法程序不便多言

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
傑斯今在社交平台表示，感謝外界關心，因事件進入司法程序不便多言。（取自傑斯社交媒體截圖）
傑斯今在社交平台表示，感謝外界關心，因事件進入司法程序不便多言。（取自傑斯社交媒體截圖）

曾發起募款協助港人來台就讀的香港網路電台主持人傑斯，與太太及助理，上周六被指涉嫌「以金錢或財物資助他人分裂國家」及「洗黑錢」罪，被香港警方拘捕。傑斯今在社交平台表示，感謝外界關心，因事件進入司法程序不便多言。

香港警方日前以涉嫌違反港版國安法，拘捕曾在網路上發起「千個爸媽，台灣助學」籌款計畫的傑斯。陸委會當時表示，一再操弄惡法，無助香港社會穩定。

據官方香港電台報導，傑斯今表示，過去兩天經歷難以言喻，一切來得突然，需要時間處理私務。他又說，有人稱守法是最重要，他反問是否比良知、公義還重要，或甚至犧牲一切也在所不計。

香港警方日前說，留意到自今年2月下旬，有人在社交平台發起眾籌，聲稱籌得款項用作支援因示威離港人士，並提供銀行戶口收款。香港警務處國安處經調查後，懷疑有人非法挪用及處理部分款項，並資助主張分裂國家活動的人和組織。

香港 港警 港版國安法

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