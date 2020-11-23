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黃之鋒等圍警總案下周三判刑 三被告還押
香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥及前成員周庭，涉嫌去年6月21日號召包圍警察總部，分別被控煽惑他人明知而參與、組織，以及明知而參與未經批准集結，周庭早前已承認兩罪，其餘兩名被告今天上午在西九龍裁判法院分別承認控罪。
案件押後至下周三下午判刑，三人須還押。黃之鋒在散庭時向旁聽人士說「頂住、加油」。
據官方香港電台報導，資深大律師駱應淦代表黃之鋒求情時提到，被告多年來參與社會活動獲得一些認同，曾獲頒蘭托斯人權獎等。案發時被告年輕，事件不涉暴力，他曾叫人讓路予急救員通過，亦呼籲過讓計程車離開。駱應淦說，判監是很可能發生的事，但希望法庭考慮緩刑的可能性。
駱應淦同時代表周庭，他在求情時說，希望法庭考慮到被告無案底，及在案中的參與程度。
代表林朗彥的大律師譚俊傑就說，知道今次事件有潛在風險，但最後無人受傷，而被告參與程度較低，希望法庭考慮非監禁的刑罰，例如社會服務令。裁判官回應說不會，因被告已試過判罰社會服務令。
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