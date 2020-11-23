美將公布與軍方有聯繫中企 中國商飛等89家企業被點名

美國經濟制裁中企新一波，將點名中航工業等89家「與軍方有聯繫」的中企清單，其中，中國商飛、中國航空工業集團在列，備受矚目。

環球網引述路透社報導，美國總統川普即將宣布這89家涉及航空航天領域、與軍方有聯繫的中國公司，以限制這些公司對美國產品與技術採購。

路透報導，這份清單由美國商務部制定，外界關注名單上的企業包括中國商用飛機有限責任公司、中國航空工業集團公司及其10個相關實體。

環球網報導，在這波「與軍方有聯繫」的中企清單之前，美國已經先行發布「禁止美國投資者對中國軍方擁有或控制的企業進行投資」的行政令。

當時大陸外交部發言人汪文斌指責美國政府出於政治動機，惡意汙衊抹黑中國的軍民融合發展政策，濫用國家力量，無理打壓中方的企業，嚴重違背市場競爭原則和國際經貿規則，嚴重干擾中美之間正常的經貿和投資合作。如今再傳出美方將再公布制裁清單，進一步限制採購產品與技術。