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涉煽惑非法集結今香港開審 黃之鋒：面臨監禁不後悔
已解散的香港眾志前秘書長黃之鋒、前成員周庭及前主席林朗彥，涉於去年6月21日號召群眾包圍香港警察總部，分別被控煽惑他人明知而參與未經批准集結、組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結罪，案件將於今日在西九龍裁判法院開審。
據香港星島網報導，黃之鋒上庭前會見傳媒時表示，三人將會承認所有控罪，相信案件會跳過審訊階段，直接進入結案陳詞，3人有機會直接還押。他強調即使要面臨監禁或要還柙，仍然不會放棄，亦呼籲香港人在民主運動低潮時互相扶持更加可貴。
林朗彥表示，自己已經作好被還押，甚至即時入獄的準備，強調自己無悔所作的抗爭，亦會堅持下去，不論是面對拘捕或選舉上的打壓，他們信念亦如一。
周庭指出，可能面對人生第一次坐監，對未知的未來有不同的不安，但認為有更多「手足」面對更艱難處境，呼籲大眾關注。
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