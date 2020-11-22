李克強：抓住RCEP機遇拓展國際合作

中共總理李克強22日主持部分地方政府負責人視訊座談會，分析經濟形勢，部署推動經濟社會發展工作。他強調，要穩就業，強化就業優先；抓住「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP)達成的契機，積極拓展國際合作新空間。

據香港信報財經網，李克強指出，要充分認識當前國內外形勢依然複雜嚴峻、存在很大不確定性，實事求是、長短兼顧謀劃下一步發展，保持政策連續性、有效性和可持續性。合理把握政策力度、選擇政策工具，探索出的經驗要繼續堅持，今年行之有效的直達機制等改革措施該堅持的要堅持。

他表示，政策着力點要繼續直面市場主體、直面基本民生，把好鋼用到刀刃上。着力穩就業、擴內需。有就業有收入就有消費，要強化就業優先政策，創造更多就業機會。

李克強強調，要堅持改革開放，更大激發市場主體活力和社會創造力。上億市場主體是穩增長、保就業的基礎，人民群眾勤勞智慧，要多出改革的實招破難題，深化「放管服」改革，打造市場化、法治化、國際化營商環境。各地也要從實際出發，勇於打破不合理的利益格局，持續推出更多改革舉措，更大啟動力增動力，為提高市場主體活躍度和催生新的市場主體創造更優環境，更好滙聚眾智眾力，培育發展新動能。

他表示，要推動高水平對外開放，繼續做好穩外貿穩外資工作，穩定產業鏈供應鏈。抓住「區域全面經濟夥伴協定」達成的契機，用好有關規則和便利化舉措，積極拓展國際合作新空間。