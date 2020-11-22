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港2名區議員被捕 陸委會：港府勿一再陷於惡性循環

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
香港元朗區議員王百羽和李軒朗22日被捕，陸委會22日呼籲，香港政府勿一再自陷於損人不利己的惡性循環。（圖／本報系資料庫）
香港元朗區議員王百羽和李軒朗22日被捕，陸委會22日呼籲，香港政府勿一再自陷於損人不利己的惡性循環。（圖／本報系資料庫）

香港元朗區議員王百羽和李軒朗22日被以「串謀詐騙」罪拘捕。陸委會22日指出，「不斷將國安無限上綱，已嚴重剝奪及侵犯港人的自由及人權。」並呼籲香港政府應加以克制，勿一再自陷於損人不利己的惡性循環。

香港「星島日報」報導，王百羽和李軒朗以及一名創作公司「U Made This」董事陳梓謙，3人涉嫌虛報選舉開支串謀詐騙被捕。

香港警方表示，2人是選舉候選人，1人是公司前董事，兩名選舉候選人報稱接受第三人所持有的公司捐贈的450萬（港元，下同），以及向選舉事務處申報489萬元選舉資助。警方強調，雖然選舉資助上限是730萬，但此次案件著重的是造虛假文書，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

對此，陸委會22日以書面表示，「針對港府近期對媒體、校園學生及政界人士進行的一連串搜索逮捕，不斷將國安無限上綱，已嚴重剝奪及侵犯港人的自由及人權，我方和國際社會同表關切憂心。」

陸委會認為，香港政府一再利用法律手段打壓異見，只會使民心愈離愈遠，不僅無助於當地社會的穩定，更損及香港國際金融中心的地位，呼籲相關方面應加以克制，放棄脅迫打壓行為，勿一再自陷於損人不利己的惡性循環。

香港 陸委會

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