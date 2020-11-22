G20峰會 習近平倡「健康碼國際互認機制」

中國大陸國家主席習近平在北京以視訊形式，出席20國集團領導人峰會會議時表示，期望更多國家參與建立健康碼國際互認機制。

據星島日報報導，習近平提出多項建議，包括構築全球抗疫防火牆，先要做好各自疫情防控，加強交流合作，向其他國家施以援手。支持世衛協調整合資源，公平有效分配疫苗。在做好疫情防控前提下，恢復全球產業鏈，希望更多國家參與中方提出建立的健康碼國際互認機制，以及實現更加包容的發展，對有困難的國家加大減債力度。

習近平又強調，20國集團應堅持多邊主義、開放包容、互利合作、與時俱進，在後疫情時代國際秩序和全球治理方面發揮更大引領作用。

他並稱，中國大陸願與各國加強合作，努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品。