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G20視訊峰會 習近平大談抗疫合作

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國家主席習近平。圖／取自新華網
大陸國家主席習近平。圖／取自新華網

大陸國家主席習近平今日晚間在北京以視訊方式出席二十國集團（G20)領導人第十五次峰會並發表演說。演說中，習近平大談二十國集團應在疫情防控中發揮的作用，並指新冠肺炎疫情是一次重大挑戰，凸顯了全球治理存在的短板。

據新華社報導，習近平表示，二十國集團要在四個方面共同努力，包含構築全球抗疫防火牆、暢通世界經濟運行脈絡、發揮數位經濟的推動作用，以及實現更加包容的發展。

習近平表示，大陸積極支持並參與新冠肺炎疫苗國際合作，已經加入「新冠肺炎疫苗實施計畫」，願同各國在開展疫苗研發、生產、分配等各環節加強合作。

習近平強調，要加強政策、標準對接，搭建「快捷通道」，便利人員有序往來。他提出，建立基於核酸檢測結果、以國際通行二維碼為形式的健康碼國際互認機制，希望更多國家參與。

習近平也說，要繼續幫助開發中國家克服疫情帶來的困難。陸方全面落實二十國集團緩債倡議，總額超過13億美元。陸方支持延長緩債倡議期限的決定，將繼續對確有困難的國家加大緩債減債力度。

習近平接著說，新冠肺炎疫情是一次重大挑戰，凸顯了全球治理存在的短板，應遵循共商共建共享原則，堅多邊主義、開放包容、互利合作。

他說，要加強以聯合國為核心的國際體系；完善經濟全球化的治理架構；推動數位經濟健康發展；提高應對全球性挑戰的能力。

習近平強調，要堅定維護以規則為基礎、透明、非歧視、開放、包容的多邊貿易體制，支持世界貿易組織改革，增強其有效性和權威性，促進自由貿易，反對單邊主義和保護主義，維護公平競爭，保障開發中國家發展權益和空間。

習近平說，當前，最緊迫的任務是加強全球公共衛生體系，防控新冠肺炎疫情和其他傳染性疾病。要加強世界衛生組織作用，推進全球疾病大流行防範應對。

他也強調，「十四五規劃」絕非閉關內顧，而是要從供給和需求兩端同時發力，全面暢通生產、分配、流通、消費各環節，在提高經濟韌性和競爭力的同時，建設更高水準的開放型經濟新體制。

新冠肺炎 習近平

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