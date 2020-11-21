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習近平：盼更多國家參與健康碼國際互認機制
大陸國家主席習近平今日晚間在北京以視訊方式出席二十國集團（G20)領導人第十五次峰會第一階段會議並發表演說。習近平提出，要加強政策、標準對接，搭建「快捷通道」，便利人員有序往來，建議建立基於核酸檢測結果、以國際通行二維碼為形式的健康碼國際互認機制，希望更多國家參與。
習近平在講話中多次提及疫情議題。他表示，大陸積極支持並參與新冠肺炎疫苗國際合作，已經加入「新冠肺炎疫苗實施計畫」，願與各國在開展疫苗研發、生產、分配等各環節加強合作。陸方將履行承諾，向其他發展中國家提供幫助和支持，努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品。
習近平也提及，二十國集團應在後疫情時代全球治理中發揮更大的引領作用，也提到堅定維護多邊貿易體制，保障開發中國家發展權益和空間。
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