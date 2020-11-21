聽新聞
test
0:00 / 0:00
12名偷渡港人被扣押90日 家屬到吉澳山放氣球
12名香港人今年8月涉嫌偷渡台灣，被大陸海警截獲，至今被扣在深圳鹽田看守所。今日是12名港人被扣押的90天，其家屬今日到距離鹽田只有一海之隔的吉澳山上，舉起橫幅，向看守所方向放氣球，表達訴求。
據臉書12港人關注組臉書，12名港人的家屬表示，至今都只收到官方資訊，家屬委託的律師仍無法會見當事人，也無法了解相關情況。家屬近日陸續收到兒女的「親筆信件」，但是各人信件的內容大都一式一樣，疑似在脅逼下撰寫有關信件，令人不寒而慄。
12港人的家屬在前議員朱凱迪等人的陪同下，今日前到吉澳山上，舉起「SAVE12」與「回家」的橫幅，向深圳的方向放藍、白氣球。
不過現場有警員到場，表示懷疑有人違反限聚令，其後記下部分人士的資料。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言