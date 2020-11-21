快訊

拍戲63年奪金馬！陳淑芳泛淚：我不是明星、一句話我都演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12名偷渡港人被扣押90日 家屬到吉澳山放氣球

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
部分12港人家屬前往吉澳山上，舉起橫幅，向深圳方向放氣球。圖／取自12港人關注組
部分12港人家屬前往吉澳山上，舉起橫幅，向深圳方向放氣球。圖／取自12港人關注組

12名香港人今年8月涉嫌偷渡台灣，被大陸海警截獲，至今被扣在深圳鹽田看守所。今日是12名港人被扣押的90天，其家屬今日到距離鹽田只有一海之隔的吉澳山上，舉起橫幅，向看守所方向放氣球，表達訴求。

據臉書12港人關注組臉書，12名港人的家屬表示，至今都只收到官方資訊，家屬委託的律師仍無法會見當事人，也無法了解相關情況。家屬近日陸續收到兒女的「親筆信件」，但是各人信件的內容大都一式一樣，疑似在脅逼下撰寫有關信件，令人不寒而慄。

12港人的家屬在前議員朱凱迪等人的陪同下，今日前到吉澳山上，舉起「SAVE12」與「回家」的橫幅，向深圳的方向放藍、白氣球。

不過現場有警員到場，表示懷疑有人違反限聚令，其後記下部分人士的資料。

深圳 朱凱 香港

延伸閱讀

PER6IX自嘲老了 肖想偷渡被抓包

香港前民主派三議員涉潑散不明液體 今准保釋候訊

前民主派3議員 港警重罪拘捕

遭港警拘捕 泛民前議員許智峯等人批當局打壓

相關新聞

繼天津、上海之後 內蒙古也新增2例本土確診病例

繼天津、上海之後，內蒙古21日也新增2例新冠肺炎本土確診病例，患者來自呼倫貝爾滿洲里市。據陸媒報導，滿州里站發布公告，從...

12名偷渡港人被扣押90日 家屬到吉澳山放氣球

12名香港人今年8月涉嫌偷渡台灣，被大陸海警截獲，至今被扣在深圳鹽田看守所。今日是12名港人被扣押的90天，其家屬今日到...

見義勇為救人獲5萬獎金 英駐重慶總領事捐慈善

重慶市江津區中山古鎮一名女孩日前不慎落水，英國駐重慶總領事館總領事史雲森見狀跳入水中施救，女孩被成功救起。重慶市見義勇為...

香港疫情惡化 港、星旅遊泡泡推遲兩周

香港疫情再起，原定22日啟動的香港與新加坡的「旅遊泡泡」延遲。港府今日宣布這項推延，預計兩個星期後才會重啟。

黃之鋒庭審周一開始 面臨最高5年監禁

（德國之聲中文網）香港民運活動人士黃之鋒本周五（11月20日）向德國之聲表示，如果去年「煽惑他人參與未經批准的集結」的罪名成立，他將面臨最高5年的監禁。 在香港政府提出修改《逃犯條例》所引發的民

港人在台求學籌款計畫發起人被捕 陸委會：勿打壓異己

港警今日以涉嫌違反港版國安法拘捕曾在網路上發起「千個爸媽，台灣助學」籌款計畫的香港網路電台主持人傑斯。陸委會對此呼籲相關...

發起港人在台求學籌款計畫 港主持人涉違反國安法遭捕

香港網路電台主持人傑斯在網上發起「千個爸媽，台灣助學」籌款計畫，資助已離港赴台的香港示威者。港警今日以涉嫌違反「港版國安...

習近平表態想入CPTPP 分析稱：將美排除在亞太之外

中國繼加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）之後，國家主席習近平20日又在亞太經合組織（APEC）上首度表態，中國希望...

杜魯多不後悔逮孟晚舟 趙立堅連3問駁斥

孟晚舟的案件從2018年審理到現在都還沒有結果，加拿大總理杜魯多在亞太經合會(APEC)會議表示，他未曾為了逮捕孟晚舟的...

源頭斬不斷…香港人舞照跳 疫症罩不住

香港這時的焦點話題，是「第四波」來了嗎？香港疫情再度風聲鶴唳，這兩天學校一間間停課，然後冒出新奇的感染群組，如「跳舞群組...

為此推延退？中國養老金缺口 上看10兆人民幣

中國保險行業協會昨天發布研究報告指出，未來五至十年，中國養老金將出現8兆至10兆元（人民幣，下同，約1.22兆至1.53...

國安處中大蒐證 學生轟中聯辦挺

香港中文大學一批畢業生前天在校園遊行及宣揚「香港獨立」，國家安全處人員昨天到校內調查約3小時，中聯辦公開表態支持。校方報...

熱門新聞

「全部一起陪葬」送葬隊伍遭貨車猛烈衝撞 棺材全毀9死4傷　

「旭日旗」現南京師大！校方回應…網罵：當別人傻子？

人民幣官價重貶 專家示警

護理師頻頻收到「神秘外送」奶茶 持續半年附上暖心問候

建商千金當一日搬磚師「收工跟爸要房」網怒批根本炫富

學姐指摸臀 清華男大生被「社死」引爭議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。