12名偷渡港人被扣押90日 家屬到吉澳山放氣球

12名香港人今年8月涉嫌偷渡台灣，被大陸海警截獲，至今被扣在深圳鹽田看守所。今日是12名港人被扣押的90天，其家屬今日到距離鹽田只有一海之隔的吉澳山上，舉起橫幅，向看守所方向放氣球，表達訴求。

據臉書12港人關注組臉書，12名港人的家屬表示，至今都只收到官方資訊，家屬委託的律師仍無法會見當事人，也無法了解相關情況。家屬近日陸續收到兒女的「親筆信件」，但是各人信件的內容大都一式一樣，疑似在脅逼下撰寫有關信件，令人不寒而慄。

12港人的家屬在前議員朱凱迪等人的陪同下，今日前到吉澳山上，舉起「SAVE12」與「回家」的橫幅，向深圳的方向放藍、白氣球。

不過現場有警員到場，表示懷疑有人違反限聚令，其後記下部分人士的資料。