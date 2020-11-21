中國本土疫情升溫 內蒙古滿洲里新增2例確診

中國大陸有多個地區近日傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情，繼天津、上海之後，內蒙古呼倫貝爾滿洲里市今天也新增2起本土確診。

內蒙古自治區衛生健康委員會下午在官網作上述通報，並表示已開始對這2起病例的密切接觸者進行流行病學調查及篩查排查工作。

根據中國國家衛生委員會官網上午公告，中國大陸20日新增16例2019冠狀病毒疾病確診，其中7例為本土病例，包括上海2例、天津5例。

不過，據澎湃新聞報導，中國國家衛健委副主任李斌昨天在國務院新聞辦公室記者會上宣稱，近期幾個地區出現散發病例，透過加大幾個地區的疫調溯源，與核酸檢測、基因測序分析，都是「輸入性的病例」。

他並表示，中國疫情本土傳播已經斬斷，現在防控策略是「外防輸入、內防反彈」，尤其是落實好冷鏈物流環節的防控措施，這樣才能有效地控制疫情，鞏固當前疫情防控形勢持續向好的態勢。