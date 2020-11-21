黃之鋒庭審周一開始 面臨最高5年監禁
（德國之聲中文網）香港民運活動人士黃之鋒本周五（11月20日）向德國之聲表示，如果去年「煽惑他人參與未經批准的集結」的罪名成立，他將面臨最高5年的監禁。
在香港政府提出修改《逃犯條例》所引發的民主抗議運動中，黃之鋒表現突出。抗議運動導致這項立法計劃流產。假如它得以通過，那就意味著香港公民可能被引渡到中國大陸--而黃之鋒和其他活動人士認為，那裡的公民自由遭到嚴格限制。
法庭對黃之鋒的審判將從下周一（11月23日）開始。盡管可能面臨較長時間的監禁，但他表示仍然不願放棄抗爭。
黃之鋒說：「監獄的鐵欄從未阻止我的抗爭行動和批判性思考。自去年夏天以來，已經有超過1萬名港人被捕，包括我在內的2000人被起訴，但我們仍然要堅持抗爭。」
黃之鋒對公正審判不抱希望
黃之鋒對即將到來的司法審判不抱希望。他說，「香港的法院受到北京當局的干預，法治已經名存實亡。」
9月24日，黃之鋒因為涉嫌非法集結與違反《禁止蒙面規例》而遭到逮捕。
在此之前的去年8月，他已經被指控涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」、「組織未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」等三項罪名。
「最大的人權侵犯者"
盡管面臨壓力，黃之鋒並沒有表現出任何退縮的跡象。他說，「無論發生什麼事情，都要反抗（中國）這個最大的人權侵犯者。這對我們這一代和我們的下一代恢復民主至關重要。」
黃之鋒希望，如果他被判刑入獄，人們會繼續密切關注香港的事態進展。
「新的（美國）政府要讓中國承擔責任，這一點非常重要。尋求兩黨共同的支持很重要，因為支持香港不是左和右的問題，而是對和錯的問題。」
「我只希望在我入獄之後，全世界的人都能繼續和香港人民站在一起，密切關注事態發展 --無論是取消選舉，還是國安法帶來的大規模逮捕，以及12港人被拘押在中國。」
上月初，中國正式批准逮捕8月拘押的12名香港活動人士。據稱，他們試圖逃離香港前往台灣。 12港人的家屬本周六赴吉澳的觀景台遙望對岸的鹽田看守所，並放氣球，表達其盼家人早日回港的願望。
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