港人在台求學籌款計畫發起人被捕 陸委會：勿打壓異己

港警今日以涉嫌違反港版國安法拘捕曾在網路上發起「千個爸媽，台灣助學」籌款計畫的香港網路電台主持人傑斯。陸委會對此呼籲相關方面，不要再借國安之名，行打壓異己全面管制之實。

據香港01報導，傑斯與其妻子曾碧雲，以及利姓助理三人今日被港警拘捕。傑斯在今年2月於臉書發文推出「千個爸媽，台灣助學」籌款計畫，計畫於網上進行募捐，並指籌款主要資助示威者在台灣求學及生活。

陸委會今日以書面回應，表示「港版國安法」自實施以來，即不斷嚴重傷害香港自由及人權，國際社會均高度關切並同感憂心。

陸委會嚴正呼籲相關方面，勿再假借國安之名，行打壓異己全面管制之實；ㄧ再操弄惡法既無法獲得港人民心的認同，無助於香港社會的穩定，更使香港做為國際金融中心的優勢，一去不復返。

相關報導並說，有人透過計畫籌了千多萬港元，其中動用約600多萬元投資股票，而據知台灣的對口單位屬「台獨組織」。