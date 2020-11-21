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香港疫情惡化 港、星旅遊泡泡推遲兩周
香港疫情再起，原定22日啟動的香港與新加坡的「旅遊泡泡」延遲。港府今日宣布這項推延，預計兩個星期後才會重啟。
據香港政府新聞網，香港商務及經濟發展局局長邱騰華表示，這是一項負責任的決定，也是兩地政府的共同決定。
香港政府發言人說，鑒於香港的疫情出現急速惡化，源頭不明的本地個案數字有上升趨勢，顯示社區有持續的隱形傳播鏈。預計短期內香港的疫情仍然嚴峻，「航空旅遊氣泡」若按計畫於明日啟航。延後啟航日期是合適和負責任的做法，以減低旅客所帶來的不便和行程安排上的不確定性。
港府發言人也說，兩地政府會繼續密切留意雙方疫情的發展，互相通報相關的統計數據，保持緊密溝通，下月初會對啟航日期作出最新公布。旅客如欲透過港星的「旅遊泡泡」安排往返兩地，需密切留意最新公布，並按自身的情況作出調整。
港府發言人並指，為了應對疫情可能出現反覆的情況，港星的「旅遊泡泡」設有機制，可按情況配合增減專屬航班數目，甚或暫停航班。若新加坡或香港最近的無關連本地個案7天移動平均數字超過每日5宗，「旅遊泡泡」安排將會於兩日後，包括公布超標當日、開始暫停，為期兩周；若上述數字在暫停兩周的最後一日回落至不超過5例，「旅遊泡泡」安排將可於隔天恢復。
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