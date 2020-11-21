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發起港人在台求學籌款計畫 港主持人涉違反國安法遭捕

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港網路電台主持人傑斯等三人今被指涉嫌違反港版國安法遭拘捕。圖／取自傑斯臉書
香港網路電台主持人傑斯等三人今被指涉嫌違反港版國安法遭拘捕。圖／取自傑斯臉書

香港網路電台主持人傑斯在網上發起「千個爸媽，台灣助學」籌款計畫，資助已離港赴台的香港示威者。港警今日以涉嫌違反「港版國安法」第21條資助他人分裂國家罪及洗黑錢，將其拘捕。

據香港01報導，傑斯與其妻子曾碧雲，以及利姓助理三人今日被港警拘捕。報導並說，有人透過計畫籌了千多萬港元，其中動用約600多萬元投資股票，而據知台灣的對口單位屬「台獨組織」。

傑斯在今年2月於臉書發文推出「千個爸媽，台灣助學」籌款計畫，計畫於網上進行募捐，並指籌款主要資助示威者在台灣求學及生活。

今早傑斯的臉書發布一則貼文，指出傑斯與太太被捕，被指控「千個爸媽，台灣助學」計畫涉嫌洗黑錢、資助分裂國家。現有律師跟進及陪同中。

而報導指出，陪同律師為一直為被捕抗爭者擔任義務律師的黃國桐。黃國桐表示，今早6點知道港警上門拘捕傑斯夫婦二人後，即前往傑斯家中了解狀況，並與傑斯會面，其後一直跟到北角警署。

黃國桐證實，傑斯夫婦被控洗黑錢及「分裂國家罪」，認為警方指控嚴重，並對相關罪名感到百思不得其解，坦言要視警方有甚麼證據。

港版國安法第21條指出，「任何人煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施本法第20條規定的犯罪的，即屬犯罪。情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑；情節較輕的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。」

而港版國安法第20條列出3項行為屬違反國安法，包含將香港或者中華人民共和國其他任何部分從中華人民共和國分離出去；非法改變香港或者中華人民共和國其他任何部分的法律地位；將香港或者中華人民共和國其他任何部分轉歸外國統治。

港版國安法 香港 律師

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