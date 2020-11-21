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陸商務部宣示 推動2040年建成APEC亞太自貿區

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國家主席習近平20日晚間在北京透過視訊出席APEC領導人非正式會議時表態，中國將積極考慮加入CPTPP。新華社
大陸國家主席習近平20日晚間在北京透過視訊出席APEC領導人非正式會議時表態，中國將積極考慮加入CPTPP。新華社

亞太經合組織（APEC）第27次領導人非正式會議20日通過「2040年APEC布特拉加亞願景」（或稱「APEC2040太子城願景」）。大陸商務部國際經貿關係司周六發布新聞稿稱，中國將與APEC各方加緊推動亞太自貿區進程，力爭在新願景期間，建成全面、高水平、惠及區域人民和商界的亞太自貿區。

大陸商務部表示，本次APEC領導人非正式會議通過的「2040年APEC布特拉加亞願景」，其宗旨是到2040年建成一個開放、活力、強勁、和平的亞太共同體，實現亞太人民和子孫後代的共同繁榮。

新聞稿稱，在當前新冠肺炎疫情全球蔓延和世界經濟下行壓力增大的不利形勢下，「2040年APEC布特拉加亞願景」展現出推動經濟全球化、一體化和區域開放、包容發展的積極姿態，將為亞太經濟增長提供新動能，也為亞太乃至全球經濟注入了強心劑。

為落實「2040年APEC布特拉加亞願景」，大陸商務部表示，中國將繼續支持多邊貿易體制，繼續推進區域經濟一體化，並將在APEC繼續倡導包容性貿易投資措施。

大陸商務部指出，推動構建自由、開放、公平、非歧視、透明和可預測的亞太貿易和投資環境，離不開多邊貿易體制和規則。中國正以實際行動支持以WTO為核心的多邊貿易體制，包括推動儘快任命WTO新任秘書長，解決上訴機構危機，並推動WTO各領域的談判進程。

新聞稿表示，儘管當前經濟全球化受阻，新冠肺炎疫情又增加了新的變量，但亞太地區經濟一體化進程的積極勢頭仍在延續。RCEP已正式簽署，CPTPP已經生效，為深入推進亞太區域經濟一體化提供了更清晰的路徑。中國將與APEC各方加緊推動亞太自貿區進程，力爭在新願景期間建成亞太自貿區。

大陸商務部並稱，中國還將與APEC經濟體一道，共同推動區域經濟實現「以人民為中心」發展，使區域經貿合作成果真正轉化為人民生活水平的提升，並助力全球經濟增長，為構建亞太命運共同體、人類命運共同體作出貢獻。

APEC 願景

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