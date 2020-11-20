習近平：數字經濟是全球未來的發展方向

聯合報 / 記者張運祥╱即時報導

大陸國家主席習近平20日晚間在北京以視頻方式出席亞太經合組織第27次領導人非正式會議並發表重要講話。習近平指出，數字經濟是全球未來的發展方向，創新是亞太經濟騰飛的翅膀。

新華社報導，習近平表示， 要全面落實亞太經合組織互聯網和數位經濟路線圖，促進新技術傳播和運用，加強數字基礎設施建設，消除數字鴻溝。中方倡議，各方分享數位技術抗疫和恢復經濟的經驗，倡導優化數字營商環境，釋放數字經濟潛力，為亞太經濟復蘇注入新動力。

習近平指出，實現自由開放的貿易和投資絕非可以一蹴而就。亞太地區要繼續領風氣之先，堅決維護和平穩定，堅定捍衛多邊主義，堅持構建開放型世界經濟，毫不動搖支援以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，促進自由開放的貿易和投資，引導經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

習近平 北京

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