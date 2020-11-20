中聯辦：支持港府查處中大涉嫌違反國安法行為

香港中文大學畢業生昨日在校內遊行，聲援被扣押在深圳的12名香港人，並高呼反送中口號，校方因此報警。昨日晚間港警說，警務處國安處已接手，將以涉嫌違反港版國安法展開調查。香港中聯辦今日發表聲明，支持香港國安機構採取果斷措施，依法做出處理。

昨日在香港中文大學校園內，有多名人士聚集，期間展示港獨的布條和標語、呼喊港獨口號，亦有部分人士沿途噴漆，涉及刑事毀壞，校方已就此事報警。香港警方則說，警務處國安處已接手處理，並展開調查。

據中聯辦發言人今日表示，畢業典禮是一生中莊嚴神聖的時刻，但參與鬧事的粗暴行為，不僅違反限聚令，也嚴重褻瀆了絕大多數畢業生及親友的感情。更嚴重的是這些人公然製造撕裂、宣揚港獨，涉嫌違反港版國安法。

中聯辦發言人強調，大學校園不能成為違法鬧事的場所。港版國安法實施後，歷時一年的動盪局面和香港民眾安全受威脅初步得以好轉，校園也剛剛能放下一張平靜的書桌。香港民眾都期盼能集中精力穩控疫情、恢復經濟、紓解民困。此時極少數人為了險惡政治圖謀，蠱惑一些學生鬧事，極不得人心。