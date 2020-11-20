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中國人愛炫富？早慘變負債國 5.6億人根本沒存款

聯合新聞網 / 綜合報導
中國已由「儲蓄大國」變成「負債大國」，目前中國儲蓄率慘刷歷史新低，如今還有5.6億人在銀行沒有存款。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
中國已由「儲蓄大國」變成「負債大國」，目前中國儲蓄率慘刷歷史新低，如今還有5.6億人在銀行沒有存款。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

不少人對於中國消費者有種出手闊綽、花錢不手軟的印象，但事實上，過去曾被稱為「儲蓄大國」的中國，目前儲蓄率慘刷歷史新低，如今還有5.6億人在銀行沒有存款，變身「負債大國」。

根據《搜狐網》報導，中國已由「儲蓄大國」變成「負債大國」，主要有4大原因。第一，由於工資上漲速度趕不上物價上漲，百姓們不僅存錢能力降低，且背負不少債務。在物價上漲的情況下，很多家庭的收入開支剛好相抵，沒有多餘的錢存銀行，有些人購買商品選擇分期付款消費，負債率上升也不奇怪。

第二，從前的人工資雖然少，但沒有太多消費的地方，如今自從房地產市場化後，房價奔漲，二十幾年時間就翻高甚至幾十倍。百姓為了買房只好從銀行掏出首付款，導致儲蓄率又更低了，自2015年之後，百姓為了買房而向銀行貸款，負債率也在急劇上升。

第三，除了買房外，許多百姓也需要買車，而車價與房價相比並不算太高，只是對普通家庭而言，除了要分期付款買車，車輛每年的保養、維修等費用也是一大筆開支，對於工薪階層來說壓力頗大。

第四，中國負債率攀升與年輕人的消費觀有關。依資料顯示，1990年後（90後）出生的群體人均負債達12.7萬，要用18個月的工資收入還清，且負債的90後每3人買手機就有2人喜歡使用分期付款，顯示90後更喜歡享受人生，追求生活品質。

此外，中國國內的借款管道越來越多，如有線下的小貸公司、抵押貸款公司，網路上也有花唄（中國線上信用消費工具，似於「支付寶」）、京東白條及銀行信用卡公司，都可以透支消費。

債務 信用 房地產

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