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歐巴馬回憶錄談對華政策 陸學者：體現典型兩面性
美國前總統歐巴馬出版回憶錄「應許之地：歐巴馬回憶錄」，其中有關談及對華政策，大陸社科院美國問題專家呂祥表示，歐巴馬政府時期，美方對中國的態度非常矛盾，「有求於中國但又懷有戒心」，這在該本書上體現出來，這是美國政界對華政策兩面性的典型體現。
據環球時報報導，歐巴馬提及在他任內曾訪問大陸3次，第一次訪問時，美方臆測每個房間都可能藏有攝影機，為避免被偷拍，選擇摸黑洗衣服、洗澡。書中也提到，當時隨團訪華的美國商務部長、後擔任駐華大使的駱家輝因忘了東西折返酒店房間，打開門發現有兩名清潔人員正在整理他的床，另有兩位身穿西裝的男子在仔細翻閱他桌上文件。
呂祥對此批評，「我們大可以認為這是為了書更好賣，不妨當笑話看。」 他並指，他的一位員警朋友說，嫌犯講述得越生動，故事的漏洞往往就越多，歐巴馬在書中提到的細節沒人能證實，「不排除是他們把自己做的事投射到中國身上，覺得我們這麼幹，中國一定也這麼幹」。
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