美國務院發表研究中國報告 指美應回歸根本

美國國務院政策規劃辦公室周二發表「中國挑戰的方方面面」研究報告指出，中共開啟大國競爭的新時代，應對大陸的挑戰，要求美國應回歸根本。

據美國之音報導，參與撰寫該報告的美國國務院一名高級官員說，中共的野心是全球性的，對美國構成的挑戰是嚴峻的。

報告將中共政權定為「一個以20世紀馬克思列寧主義專政為模式、由一個威權政權來管治的大國」。

報告指出，中共不僅著眼於在既定的世界秩序中占主導地位，而是要從根本上修訂世界秩序，把中華人民共和國置於中心地位，為北京的威權目標和霸權野心服務。

這份報告認為，應對中國的挑戰要求美國回歸根本，包含美國須重新制定其外交政策；維持世界上最強大的軍隊，加強與盟友合作；強化自由、開放和以規則為基礎的國際秩序。並且要在公平對等的原則下與北京合作來促進美國的利益；讓美國人了解中國構成的挑戰。