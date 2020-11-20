曾嗆能在台海狂飆 陸自製野馬氣墊登陸艇秀肌肉

曾嗆能在台灣海峽狂飆，甚至駛近淡水河的大陸自製野馬氣墊登陸艇，日前在廣東西邊某海域進行搶灘登陸演練時曝光，近距離全景展示野馬氣墊登陸艇的細節。

新浪軍事曾在2018年，以「我軍『野馬』氣墊船如何在台灣海峽狂飆」為題，指出該氣墊船能在台灣海峽狂飆，並狂言預告能夠駛近淡水河，並在對台登陸模擬演練中，以野馬氣墊登陸艇模擬攻堅岩石峭壁。

央視軍事頻道強調，「多型氣墊艇向岸灘發起突擊，野馬氣墊登陸艇第一個精準抵灘。」

騰訊新聞報導，野馬氣墊登陸艇艇員編制通常為5到8人，艇長30公尺，艇寬16公尺，甲板長28.8公尺，寬7.2公尺，滿載排水量160噸，最大時速52節左右。

而野馬氣墊登陸艇最大運載能力在50到60噸之間，可搭載1輛坦克或2輛步兵戰車、80名全副武裝的陸戰隊員，這次演習中就曝光了運載一輛戰鬥全重高達42噸的96A式主戰坦克的畫面。

影片中可以能夠近距離看到726A型艇的結構，首先就是兩具空氣螺旋槳，能夠為氣墊登陸艇提供強大的動力，另一個船底圍裙，可能用高強度尼龍橡膠布製成，磨損後可以更換。