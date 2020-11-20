「春節泡泡」業者盼鬆綁 三階段檢測

針對衛福部長陳時中指沒有「春節泡泡」一事，仍然有台商不放棄，提出包機方案，希望政府能讓台商返鄉過年隔離時間縮短，也有台商透過影片表達過年想回家的訴求。

台企聯常務理事徐正文昨（19）日在台北召開記者會提出「包機方案」分三階段，首先在大陸回台前14天開始做核酸檢測兩次，可以七天一次或是三天前再一次，所有取得合格才能訂機票。

其次則是採取之前湖北武漢到上海類包機模式，台灣醫護人員隨機在上飛機前做檢測，如果合格登機，不合格不用登機。

最後，到了台灣比照武漢包機返台集中隔離模式三天繼續檢測，如果合格，就比照台灣目前對外國商務泡泡模式放行。

徐正文指出，18日開始號召迄今已有上百人連署，會陸續與各台生的學生團體、台商團體做這件事，後續有具體消息會進一步對外說明，相信要連署很多人，可是這個連署有沒有意義，提出的建議方案政府要怎麼回應才是最重要的。

徐正文也在記者會現場播放影片，珠海台商協會會長、台北市商業會會長葉飛呈，透過預先錄好的影片表示，經貿往來有三流，人流、金流、物流 如果能不能有流通，三流就會有阻礙。