台商返鄉過年 沒有春節泡泡

進入秋冬季節，全球新冠肺炎疫情確診人數直線上升。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（19）日接受廣播電台訪問時表示，農曆春節大量台商返台，目前未規畫「春節泡泡」，所有入境民眾皆需要繳交核酸檢驗陰性報告，並配合14天居家檢疫。

中央流行疫情指揮中心日前發布最新的防疫「秋冬專案」，時間從今年12月起至明年2月底為止，由於管制時間經歷農曆春節，此前，已有不少台商向陸委會反映在陸台人的心聲，期許農曆春節返台時，政府可啟動「春節泡泡」，縮短居家檢疫時間，讓在陸工作的台灣人可早日與家人團聚。

陳時中表示，當前全球疫情風險升高，威脅遠比3、4月間還嚴重，之所以實施秋冬專案，除了擔心流感疫情與新冠肺炎疫情齊發之外，同時也是因應今年12月到明年2月底前，還有許多重大節日，如耶誕節、跨年、農曆春節等將到來，這段期間國內外將有大量人群移動，指揮中心須嚴加監視疫情動態，以維國人安全。

陳時中強調，不是只有大陸台商，全世界都一樣，任何從美國、歐洲回到台灣的國人，都須接受14天的居家檢疫。因為大量人員流動對疫情管控是大量威脅，所以一定有些人的自由會被犧牲。他強調，防疫要大家一起努力，因為病毒不會放假，但病毒不會休息個五天再來。

指揮中心發言人莊人祥則建議，台商可提早返國，居家檢疫不一定要住旅館，只要家裡有獨立空間和衛浴設備即可。

根據指揮中心推出的防疫「秋冬專案」，針對八大類場所將強制戴口罩，邊境也會嚴控，未來不分本國籍與外國籍人士或來台目的為何，都要檢附「登機前三天的COVID-19（新冠病毒）核酸檢驗陰性報告」，才可以搭機來台。

陳時中也被問到，「秋冬專案」上路後，口罩實名制是否會調整？他回應，希望口罩實名制漸漸常態化。他重申，實名制不會取消，現在市場上很容易買到口罩，台灣目前口罩日產能2,000萬片，國家戰備存量也有6億片，維持實名制是讓價格供應穩定。