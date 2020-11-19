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陸外交部回嗆五眼聯盟：小心眼睛被戳瞎

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）
大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）

美國、澳洲、加拿大、紐西蘭和英國政府日前就香港問題發表聯合聲明，大陸外交部發言人趙立堅19日表示，「不管他們長五隻眼，還是十隻眼，只要膽敢損害中國主權、安全、發展利益，小心他們的眼睛被戳瞎」。

1948年美國與英國、加拿大、澳洲、紐西蘭等國家共同簽署了電子間諜網路協定，旨在使這五個英語國家聯盟間進行情報分享與聯合攔截敵國情報。每份聯盟情報不僅標有秘密等級，還標明了哪個國家具備閱讀許可權，而「眼睛」就是這個國家的代名詞，五國因此被稱為「五眼聯盟」。

今年6月與10月，趙立堅在例行記者會上強調，「五眼聯盟」情報合作長期違反國際法和國際關係基本準則，對外國政府、企業和人員實施大規模、有組織、無差別的網路竊聽、監聽、監控，「五眼聯盟」是全世界最大的情報組織。

美國、澳洲、加拿大、紐西蘭和英國政府11月18日重申對中國採用新的規則來取消香港民選議員資格的嚴重關切。

趙立堅19日在外交部例行記者會上表示，中方對有關國家公然違反國際法和國際關係基本準則、對屬於中國內政的香港事務說三道四、指手畫腳表示強烈不滿和堅決反對。他引用一句中國俗語稱「鞋子合不合腳，自己穿了才知道」，自國安法實施以來，香港沒有再發生所謂「美麗的風景線」（大規模示威抗議群眾運動），難道這還不能說明問題嗎？

他強調，大陸全國人大常委會根據憲法、香港基本法和香港國安法的有關規定對香港特區立法會議員資格問題作出決定，是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉，合情合理、合憲合法。「愛國愛港者治港，反中亂港者出局，這是天經地義的事情」。

香港 國安法 紐西蘭

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