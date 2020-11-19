蝦皮支付增資案 投審會：審查中 擬雙規並進

蝦皮購物關係企業「蝦皮支付」代收款項金額超過法定額度，必須申請電子支付執照，蝦皮支付將匯入4.95億元完成必要增資。投審會19日表示，已收到增資申請案，目前中資投資許可辦法以舊制審查為主，但將參考新規，雙頭並進。

經濟部在8月修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，對中資審查趨嚴。蝦皮增資案還在審核，而新規中資投資許可辦法又力拚年底前生效，兩者時間點相近，對此，投審會表示，會以原本的規定來審查，但也會將新規納入審核考量。畢竟蝦皮牽涉兩個上市公司，蝦皮母公司、香港騰訊，會審核股權架構、背後中資影響力等因素。

投審會表示，蝦皮支付的增資案尚未通過，不清楚金管會批准蝦皮支付申請電子支付執照。目前蝦皮支付資本額僅500萬元，依法令規定，電子支付公司資本額至少要5億元，蝦皮支付已向投審會申請匯入4.95億元，正審核中。

也就是說，要先通過增資審核，將資本額增至5億元門檻，蝦皮才能取得電子支付執照。

蝦皮支付2019年代理收付日均餘額，爆發性成長至新台幣31億元，日前向金管會申請專營電支業務獲准，為正式取得執照，蝦皮支付需在2021年中前需完成增資4.95億元，資金來源將由100%持有蝦皮支付的上層公司新加坡商「SEAMONEY（PAYMENT）TW PRIVATELIMITED」匯入。

依其上層股東結構回推，由台灣蝦皮支付往上推的母公司註冊地依序為新加坡、開曼、紐約、香港及大陸，經五層稀釋後的中資占比僅2%，且任何一層中資占比都低於30%，因此符合「外資」身分。

蝦皮背後股東結構多層複雜，雖然金管會認定騰訊創辦人馬化騰換算持股比僅2%，但因及外資匯入，即使投資人身分未改變，還是要重新再審查一次，檢視資金背後是否有中資。