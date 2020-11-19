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美心集團創辦人伍沾德逝世 享年101歲

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
美心集團創辦人伍沾德在10月29日，於養和醫院與世長辭，享年101歲。環球網
美心集團創辦人伍沾德在10月29日，於養和醫院與世長辭，享年101歲。環球網

伍氏家族19日刊登訃聞，美心集團創辦人伍沾德在10月29日，於養和醫院與世長辭，享年101歲。11月12日已辭靈出殯。伍沾德妻子伍李玉珍、兒子伍威達、伍威全、女兒伍淑清、伍淑芬、女婿陳南祿等名字均於訃聞之上。

香港經濟日報報導，美心食品、怡和及牛奶公司等表示深切哀悼，並向家屬致以慰問。美心集團主席兼董事總經理伍偉國表示，伍沾德與兄長伍舜德於1956年創立美心，由第一間西餐廳開始，至今已發展成為亞洲其中一家最具規模的飲食集團，業務遍及內地與東南亞。伍沾德曾表示，美心集團總部的成立圓了他多年的夢。

伍偉國稱伍沾德貢獻深遠，德高望重，對於美心團隊，他是高見遠識的領袖，亦盡顯宅心仁厚。伍偉國和家人、美心集團仝人感念伍沾德卓越的貢獻、哀傷難捨。

公開資料顯示，伍沾德出生在廣東台山的一個華僑家庭，1947年畢業於嶺南大學，是美心集團其中一位創辦人。2020年2月26日，伍沾德家族以人民幣80億元財富名列「2020世茂深港國際中心·胡潤全球富豪榜」第2,276位。

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