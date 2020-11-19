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習近平：大陸絕不走回頭路 不搞排他的小圈子

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
大陸國家主席習近平。（大陸外交部官網）
大陸國家主席習近平。（大陸外交部官網）

大陸國家主席習近平19日在北京以視頻方式出席亞太經合組織工商領導人對話會並發表主旨演講。習近平表示，開放是國家進步的前提，封閉必然導致落後。中國早已同世界經濟和國際體系深度融合。「我們絕不會走歷史回頭路，不會謀求脫鉤或是搞封閉排他的小圈子」。

習近平說，今年以來，面對世界經濟不穩定性不確定性明顯增強，單邊主義、保護主義蔓延，中國對外開放非但沒有止步，而且推出了一系列擴大開放的政策措施，包括全面實施外商投資法及其實施條例、進一步縮減外商投資准入負面清單、穩步推動金融市場准入、出台海南自由貿易港建設總體方案、強化深圳和浦東的改革開放舉措、深化服務貿易創新發展試點等。

他說，中國構建新發展格局，是開放的、相互促進的國內國際雙迴圈。在新發展格局下，中國市場潛力將充分激發，為世界各國創造更多需求。

中國將更加積極地參與國際分工，更加有效地融入全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，更加主動地擴大對外交流合作。凡是願同中國合作的國家、地區、企業，中國都會積極開展合作。

中國會堅持把創新作為引領發展的第一動力，打造科技、教育、產業、金融緊密融合的創新體系，不斷提升產業鏈水準，為中國經濟長遠發展提供有力支撐。

習近平指出，隨著中國進入新發展階段，改革也面臨新任務，中國將拿出更大勇氣、更多舉措破除深層次體制機制障礙，推進國家治理體系和治理能力現代化。

習近平表示，亞太各國既有人員密切往來之利，也有跨洋相望的地利之便。亞太地區發展和區域經濟合作深化，必將繼續展現出強大生命力。

習近平強調，「我們要深化命運共同體意識，持續推進區域經濟一體化，加快創新發展步伐，促進區域互聯互通，實現包容和可持續發展，把願景一步步轉變為現實，為亞太人民造福」。

習近平

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