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北京制定台獨分子清單 陸委會批惡劣行徑

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會主委陳明通。圖／取自本報系資料庫
陸委會主委陳明通。圖／取自本報系資料庫

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日間接證實大陸將研究制訂台獨頑固分子清單，精準打擊台獨勢力。陸委會今日表示，反對中共此種任意且惡劣的行徑，北京意圖恫嚇台灣自我限縮審查，煽動兩岸對立情緒，只會徒勞無功、適得其反。

陸委會今日以書面方式回應，表示大陸是集權專制國家，始終以武力霸凌與強制法律手段，來威脅對待與其意見不同的人士，以逼迫妥協。北京當局刻意操作極端偏激議題，意圖恫嚇臺灣自我限縮審查、煽動兩岸對立情緒，已破壞台海和平穩定，更傷害兩岸人民福祉利益，只會徒勞無功、適得其反。

陸委會指出，中華民國是自由民主國家、台灣人民堅定既有的主體意識與價值理念，不會因威脅而讓步。中共唯有放棄非理性、非和平的方式處理問題，正視兩岸分治現實與尊重台灣民意，真正思考正向明智之舉，以務實溝通化解政治分歧，方能避免其單邊錯誤作為所衍生的負面後果。

陸委會 北京 台獨

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