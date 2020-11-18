快訊

評／後疫時代串流爆發：台灣自產的故事，有反映我們的生活嗎？

林鄭：香港故宮文化博物館逐步實現 感到興奮

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港故宮文化博物館今日上午舉行結構竣工儀式。圖／取自香港政府新聞網
香港故宮文化博物館今日上午舉行結構竣工儀式。圖／取自香港政府新聞網

香港故宮文化博物館今日上午舉行結構竣工儀式。香港特首林鄭月娥表示，作為該大型文化項目的構思者與推動者，對項目由夢想和幻想，逐步變成現實，感到無比興奮。

據港媒香港電台報導，林鄭月娥說，香港過去一年多面臨前所未有的挑戰，現仍奮力對抗疫情。但是他對香港未來充滿信心，除了重振經濟，同時大力推動香港文化藝術多元發展。

林鄭月娥強調，「香港故宮文化博物館背靠祖國」，扎根香港，放眼世界，與北京故宮合作，致力在國際開拓弘揚中華文化的新平台。她感謝北京的領導、各有關部委包括大陸國家文化和旅遊部、國家文物局和北京故宮博物院的信任、支持和指導。

據悉，香港故宮文化博物館將有五層展館，預計將於2022年中對外開放，開幕初期每日有5000人次參觀，每年人流量約150萬至160萬人次。

北京故宮 香港特首 林鄭月娥

延伸閱讀

港澳辦指反中亂港者出局 劉兆佳：DQ料擴至區會

林鄭月娥引述鄧小平談話：治港必須是愛國者

香港泛民「被全滅」事件：愛祖國者治港？北京「忠誠反對派」更加興奮

香港爭取免檢通關 林鄭月娥：防疫要再努力

相關新聞

吳釗燮出席宗教自由部長級會議發言 陸外交部勸恪守一中原則

外交部長吳釗燮以視訊連線出席由美國國務院發起的促進宗教自由部長級會議並發言，大陸外交部發言人趙立堅今（18）日在例行記者...

國安法制定後…香港移民潮湧台灣 8月爆量4200件

從去年香港反送中運動到今年6月全國人大制定港區國安法，港人出現湧向台灣的移民潮。台駐港辦事處受理港人文書驗證登上歷史高峰...

陸教育部取消在港澳台地區學習證明

新華網報導，大陸教育部決定取消《在港澳地區學習證明》、《大陸居民在台灣地區學習證明》。

林鄭：香港故宮文化博物館逐步實現 感到興奮

香港故宮文化博物館今日上午舉行結構竣工儀式。香港特首林鄭月娥表示，作為該大型文化項目的構思者與推動者，對項目由夢想和幻想...

香港今增9例確診 1例源頭不明為計程車司機

香港今日新增9例新冠肺炎確診個案，3例為本土案例，其中1例感染的源頭不明，患者是一名居住在沙田的計程車司機，香港至今累計...

防止恐攻！港府將採更嚴安保措施 外部郵件特殊處理

為嚴防恐怖攻擊等可能性，香港政府下周起將採取更嚴格的安保措施。

孟晚舟案加方關鍵證人拒出庭作證 陸外交部：欲蓋彌彰

加拿大卑詩省高等法院16日再次舉行孟晚舟案聽證會，涉嫌把孟晚舟電子設備密碼提供給美國聯邦調查局的加拿大皇家騎警退休警官B...

港澳辦指反中亂港者出局 劉兆佳：DQ料擴至區會

中國國務院港澳辦常務副主任張曉明，昨天在香港基本法頒布30周年法律高峰論壇說，愛國愛港者治港、反中亂港者出局，已成為法律...

30年首見 港支聯會年宵簽約一度現波折

香港維多利亞公園一年一度的年宵市場展開攤位公開競投，連年參加競投的香港支聯會，一度被港府食環署攔阻，昨下午才獲簽約。此前...

港立法會三前議員遭國安處逮捕 民進黨譴責

香港立法會前議員朱凱廸、陳志全、許智峯在今天清晨6時許，分別遭警方國家安全處人員上門逮捕。據三人臉書表示，三人被捕應與今...

港反送中口罩店暫停營業 為免觸犯國安法

香港一家銷售防疫口罩並明確支持「反送中」運動的商店今天暫停營業，原因是避免觸犯港區維護國家安全法

香港立法會三名前議員 今晨遭國安處逮捕

香港立法會前議員朱凱廸、陳志全、許智峯，18日清晨6時許分別遭警方國家安全處人員上門逮捕。據三人臉書表示，三人被捕應與今...

熱門新聞

港警吉祥物公仔爆抄襲人氣動漫《鬼滅》 日本氣瘋了

央視批全球最大關公雕像違建後 荊州市：將搬移

「關公牌」是限高違建 荊州大意失關公

中澳關係為何急遽下滑？陸指澳洲「錯誤言行」是原因

國台辦證實大陸正在制訂台獨分子清單 以打擊台獨勢力

香港前立法會議員朱凱迪 今晨被捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。