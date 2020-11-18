林鄭：香港故宮文化博物館逐步實現 感到興奮
香港故宮文化博物館今日上午舉行結構竣工儀式。香港特首林鄭月娥表示，作為該大型文化項目的構思者與推動者，對項目由夢想和幻想，逐步變成現實，感到無比興奮。
據港媒香港電台報導，林鄭月娥說，香港過去一年多面臨前所未有的挑戰，現仍奮力對抗疫情。但是他對香港未來充滿信心，除了重振經濟，同時大力推動香港文化藝術多元發展。
林鄭月娥強調，「香港故宮文化博物館背靠祖國」，扎根香港，放眼世界，與北京故宮合作，致力在國際開拓弘揚中華文化的新平台。她感謝北京的領導、各有關部委包括大陸國家文化和旅遊部、國家文物局和北京故宮博物院的信任、支持和指導。
據悉，香港故宮文化博物館將有五層展館，預計將於2022年中對外開放，開幕初期每日有5000人次參觀，每年人流量約150萬至160萬人次。
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