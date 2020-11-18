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評／後疫時代串流爆發：台灣自產的故事，有反映我們的生活嗎？

香港今增9例確診 1例源頭不明為計程車司機

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港仍有源頭不明的病例。圖／取自彭博
香港仍有源頭不明的病例。圖／取自彭博

香港今日新增9例新冠肺炎確診個案，3例為本土案例，其中1例感染的源頭不明，患者是一名居住在沙田的計程車司機，香港至今累計個案達5479例。

據港媒香港電台報導，港府今日起收緊針對輸入個案的防疫措施，包含禁止在酒店接受強制檢疫人士容許他人進入房間探訪。另外，對來自高風險地區的外國領館及機構人員，豁免檢疫安排也收緊。

此外，香港中文大學醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院今日公布香港新冠肺炎的感染群組及傳播鏈分析報告。

研究表示，香港的前兩波疫情，即今年1月至5月期間，娛樂場所是傳播次數最多的「主要接觸環境」，共涉及超過90例確診個案；涉及的「延續接觸環境」範圍也最大，即傳播鏈最長，其中一個酒吧群組在26天內延伸至30個其他群組。

香港 新冠肺炎 患者

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