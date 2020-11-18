孟晚舟案加方關鍵證人拒出庭作證 陸外交部：欲蓋彌彰

加拿大卑詩省高等法院16日再次舉行孟晚舟案聽證會，涉嫌把孟晚舟電子設備密碼提供給美國聯邦調查局的加拿大皇家騎警退休警官Ben Chang拒絕出庭作證。大陸外交部18日對此表示，「加方這種欲蓋彌彰的做法，只會讓更多人心生疑慮」，並敦促加方應立即妥善解決孟晚舟事件。

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人趙立堅於18日主持的例行記者會上回應，注意到了相關報導，加方這種欲蓋彌彰的做法，只會讓更多人心生疑慮，同時更加清醒地看清楚孟晚舟事件的政治本質。

趙立堅反問，「我想問一下，那些到處嚷嚷所謂『脅迫外交』的加拿大政客，他們為什麼對孟晚舟事件中不斷出現的疑點一直裝聾作啞，欺騙誤導加拿大民眾？」

趙立堅表示，無論加方如何竭力隱瞞事實真相、如何竭力誤導輿論，都無法擺脫他們自己的責任。「我們再次敦促加方同中方相向而行，採取措施糾正錯誤，立即妥善解決孟晚舟事件，為中加關係重回正軌做出切實努力。」