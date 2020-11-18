吳釗燮出席宗教自由部長級會議發言 陸外交部勸恪守一中原則

外交部長吳釗燮以視訊連線出席由美國國務院發起的促進宗教自由部長級會議並發言，大陸外交部發言人趙立堅今（18）日在例行記者會重提一個中國原則，奉勸有關國家切實恪守。

趙立堅指出，奉勸有關國家切實恪守一個中國原則，尊重中國主權，不要為台獨分裂勢力提供舞台，不要與台當局發生任何形式的官方接觸，他還說，任何違背一個中國原則，挾洋自重，破壞兩岸關系的圖謀和行徑不會得逞。

由於美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）會上對中國的宗教政策提出批評，趙立堅表示，美方政客藉宗教自由對其他國家指手畫腳，中方表示堅決反對，也堅決反對有關國家夥同美國干涉中國內政。

趙立堅也指，與中國相比，美國國內的宗教狀況更令人擔憂。美國國內存在長期性、系統性的種族歧視問題，美國政客應該多照照鏡子。