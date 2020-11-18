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港立法會三前議員遭國安處逮捕 民進黨譴責

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

香港立法會前議員朱凱廸、陳志全、許智峯在今天清晨6時許，分別遭警方國家安全處人員上門逮捕。據三人臉書表示，三人被捕應與今年中香港立法會審議「國歌法」期間發生的「臭水事件」有關。民進黨表示，中共與港府一再撕毀一國兩制的承諾，變本加厲破壞香港民主，民進黨予以強烈譴責和抗議。

民進黨表示，原香港立法會議員朱凱廸、陳志全、許智峯，今天遭香港警方國家安全處人員上門逮捕，此前港府更在中國全國人大常委會的決議下DQ（取消資格）4名立法會議員。這是對立法權的全面侵害，以政治整肅來沒收立法權。

民進黨指出，民意機關自律自主為議會民主的普世價值，民意代表的權利及議事程序不應該司法機關影響，有關議員行為應交由議會紀律自決，港府恣意逮捕民主派議員的惡劣行徑，令人不齒，也徹底違反最基本的民主原則。

民進黨強調，中共和港府不斷侵蝕香港自治與民主價值，肆無忌憚與世界民主國家衝撞，是極端愚蠢行為並令人深惡痛絕。民進黨呼籲，中共與港府必須自我節制權力，落實對香港人民的承諾，停止迫害所有爭取民主自由的人士。

香港 民進黨 立法會

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