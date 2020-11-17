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習近平：中國願推進金磚五國疫苗聯合研發和試驗等工作

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
大陸國家主席習近平。（陸外交部官網）
大陸國家主席習近平。（陸外交部官網）

金磚國家領導人會議正在俄羅斯召開，大陸國家主席習近平17日以視訊出席會議表示，中方已經設立疫苗研發中國中心，願通過線上線下相結合方式，推進金磚五國疫苗聯合研發和試驗、合作建廠、授權生產、標準互認等工作。

習近平倡議五國召開傳統醫藥研討會，探索傳統醫藥在新冠肺炎防治方面的作用，為全球疫情防控增添有力武器。

習近平說，當前，世紀疫情和百年變局交織，國際格局深刻演變。舉行這次會晤，共商抗疫合作大計，共繪金磚發展藍圖，具有特殊重要意義，他並以暗批美國的方式提出五點建議：

第一，要堅持多邊主義，維護世界和平穩定。歷史昭示，恪守多邊主義，追求公平正義，戰亂衝突可以避免；搞單邊主義、強權政治，紛爭對抗將愈演愈烈。如果無視規則和法治，繼續大搞單邊霸淩、退群毀約，不僅違背世界人民普遍願望，也是對各國正當權利和尊嚴的踐踏。

第二，面對多邊和單邊、公道和霸道之爭，金磚國家要堅定維護國際公平正義，高舉多邊主義旗幟，各國應該超越意識形態，尊重彼此根據自身國情選擇的社會制度、經濟模式、發展道路。通過協商和談判化解分歧，反對干涉內政，反對單邊制裁和長臂管轄，共同營造和平穩定的發展環境。

第三，當前病毒仍在全球肆虐，疫情還在不斷反覆，全球抗疫仍需艱苦努力。目前中國企業正在同俄羅斯、巴西夥伴合作開展疫苗三期臨床試驗，中國也願同南非、印度開展有關合作。中方已經加入「新冠肺炎疫苗實施計畫」，將在這個平台上同各國特別是其他發展中國家分享疫苗。

習近平表示，將疫情政治化、汙名化，搞甩鍋、推責，干擾的是全球合作抗疫大局。大家要推動以團結取代分歧，以理性消除偏見，掃除「政治病毒」，凝聚起各國攜手抗疫的最大合力。

第四，大家要堅持開放創新，促進世界經濟復甦。根據國際貨幣基金組織預測，今年世界經濟將萎縮4.4%，新興市場國家和發展中國家將經歷60年來首次負增長。一手防疫情，一手穩經濟，是各國刻不容緩的任務。大陸已就確保安全前提下，積極經濟復甦也願助力各國復工復產、恢復經濟。

習近平表示，利用疫情搞去全球化，鼓吹所謂「經濟脫鉤」、「平行體系」，最終只會損害本國和各國共同利益。

第五，要堅持綠色低碳，促進人與自然和諧共生。全球變暖不會因疫情停下腳步，應對氣候變化一刻也不能鬆懈，中國願承擔與自身發展水準相稱的國際責任，「我不久前在聯合國宣布，中國將提高國家自主貢獻力度，採取更有力的政策和舉措，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。我們將說到做到！」

習近平最後表示，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，中國將更積極地融入全球市場，更主動地深化對外合作，為世界經濟復甦發展創造更多機遇和空間。

疫情 習近平

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