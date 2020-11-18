陸長征五號火箭 11月下旬擇機發射

大陸國家航天局披露，大陸長征五號遙五運載火箭和嫦娥五號月球探測器17日在大陸海南文昌航天發射場完成技術區總裝測試工作後，垂直轉運至發射區，計畫於11月下旬擇機實施發射。

新華社報導，大陸長征五號遙五運載火箭於9月下旬由遠望運輸船隊安全運抵海南文昌清瀾港，並透過公路運輸方式分段運送至中國文昌航天發射場。之後，火箭按照測試發射流程，陸續完成了總裝、測試等各項準備工作。

報導指出，11月17日上午，活動發射平台駛出發射場垂直測試廠房，平穩行駛約2小時後，將長征五號遙五運載火箭安全轉運至發射場一號發射工位。後續，在完成火箭功能檢查和聯合測試等工作並確認最終狀態後，火箭將加注推進劑，按照程序實施發射。

本次任務是長征五號系列運載火箭第二次應用性發射，之前大陸已成功發射首次火星探測任務天問一號探測器。

探月工程嫦娥五號任務是大陸探月工程第6次任務，計畫實現月面自動採樣返回，助力深化月球成因和演化歷史等科學研究，是大陸航太領域迄今最複雜、難度最大的任務之一。