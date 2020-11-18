陸首個深空天線組陣系統 近日啟用

經過歷時近兩年的建設，中國大陸首個深空天線組陣系統已在西安衛星測控中心喀什深空站正式建成並完成各項調試測試工作，於近日正式啟用。

中新社報導，隨著中國大陸邁向深空的腳步愈走愈遠，僅靠單個大口徑測控天線已不能滿足深空測控任務對測控和數據傳輸的需求。為提高地面系統對深空探測器下行數據的接收能力，西安衛星測控中心在喀什深空站新建3座35公尺口徑天線，與該站原有的1座35公尺天線組成4×35公尺的深空天線組陣系統，達到等效66公尺口徑天線的數據接收能力，探測距離和接收靈敏度較現有設備將得到大幅提升，為中國大陸執行各類深空探測任務提供有力的測控支持。

西安衛星測控中心喀什測控站站長李四虎表示，該系統不僅可以實現對單個深空探測器的高精度跟蹤測控，每台天線也可單獨工作，實現對多個深空目標的同時跟蹤。此外，該系統可以與大陸國內外其他天文台站實現異地組陣，開展聯合射電天文觀測活動。

作為中國大陸深空測控網的重要組成部分，西安衛星測控中心所屬喀什深空站已完成以「嫦娥三號」「嫦娥五號再入返回飛行試驗」「鵲橋中繼星」「嫦娥四號」等為代表的深空測控任務。

在「天問一號」全任務階段中，喀什深空站將與西安衛星測控中心所屬佳木斯、阿根廷深空站接力攜手持續接收、記錄探測器遙測、數傳數據，並實施測軌和上行遙控以及干涉測量原始數據的採集記錄與傳輸等任務。

預計今年底前，中國大陸還將實施「嫦娥五號」月面採樣返回任務。目前，各深空站已完成星地接口驗證以及星地對接工作，並在「天問一號」與「嫦娥四號」任務間隙抓緊開展設備維護、日常性設備指標測試以及任務針對性訓練，為完成任務做好充足準備。