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中澳關係為何急遽下滑？陸指澳洲「錯誤言行」是原因

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅17日點出澳洲部分人士採取涉華錯誤言行，是導致中澳關係下滑的根本原因。（環球網）
大陸外交部發言人趙立堅17日點出澳洲部分人士採取涉華錯誤言行，是導致中澳關係下滑的根本原因。（環球網）

中澳關係最近跌落谷底。大陸近期對澳洲進口的多種商品採取一系列限制措施，而澳洲貿易部長伯明翰表示，是否能坐到談判桌前進行對話，球在中方那一邊。大陸外交部發言人趙立堅17日點出原因，稱「澳洲部分人士採取一系列涉華錯誤言行，導致中澳關係下滑」，並強調澳方應正視兩國關係受挫的癥結，切實秉持相互尊重、平等相待的原則，處理兩國關係。

澎湃新聞報導，趙立堅於17日主持的例行記者會上表示，「回顧過去幾年的中澳關係，澳洲國內部分人士固守冷戰思維和意識形態偏見，更多地視中國發展為威脅，並隨之採取了一系列涉華錯誤言行，這才是導致中澳關係急劇下滑，並陷入困難局面的根本原因」。

趙立堅舉出三個例子：第一，澳方公然違反國際關係基本準則，屢屢在涉港、涉疆、涉台等涉及中國核心利益問題上，採取錯誤言行，「包括多次在人權理事會等場合，就涉疆問題挑頭或參與，搞針對中國的共同行動，高調干涉香港國家安全立法問題，為台灣企圖擠入世界衛生大會站台說項。這些做法都粗暴干涉了中國內政，嚴重地傷害了中國人民感情」。

第二，澳方一些人在拿不出任何證據的情況下，污蔑指責中國對澳洲搞所謂的「干預滲透」，對中澳兩國正常交往與合作政治化、汙名化並無端設限。澳洲率先禁止中國企業參與澳洲5G網路建設，多次打著國家安全的幌子，否決中國企業赴澳投資；對中國駐澳洲記者進行任意搜查，這些做法嚴重損害了兩國互信，毒化了雙邊關係氛圍，也制約了中澳務實合作原有的良好勢頭。

第三，澳洲就疫情問題，大搞政治操弄，推動所謂獨立國際審議，嚴重干擾國際疫情防控合作。

趙立堅強調，中方一向秉持包括不干涉內政在內的和平共處五項原則，發展與其他國家的關係，「我們堅定不移地走中國特色社會主義道路，同時尊重別國根據自身國情選擇的發展道路。我們歷來認為中澳之間歷史傳統、社會制度、發展階段都不同，雙方存在矛盾分歧是完全正常的，關鍵是要以建設性的方式妥善管控，而不是以維護自身國家利益和價值觀為藉口，將自身的想法和意志強加於人。」

澳洲 疫情 香港

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