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兩岸商務綠色通道打回票 台商過年返台恐關飯店14天

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
東莞台商協會榮譽會長、岳豐科技董事長葉春榮。記者林宸誼/攝影
東莞台商協會榮譽會長、岳豐科技董事長葉春榮。記者林宸誼/攝影

東莞台商協會榮譽會長葉春榮17日證實，關於先前為台商爭取的兩岸商務綠色通道已經被打回票，政府相關部門18日將會發布防範疫情「秋冬專案」，台商在明年農曆春節回台，需要飯店集中隔離14天，且取消居家隔離。

葉春榮表示，16日下午與在台十多位台協會長，到陸委會拜訪兩位副主委，晚上與主委陳明通吃飯，主要反映台商能否適用兩岸商務綠色通道，在明年春節回台時隔離天數是否可以減少3到7天，以及春節加航點班機和包機與機票價格減少、核酸檢測指定醫院要增加名額與減少費用共三大訴求。

葉春榮指出，陸委會回覆隔離3到7天無法調整，泡泡專案是要有相關人員陪同到哪裡都要匯報追蹤，台商回台是不適用，且疫情嚴峻，星期三（18日）政府相關部門會發布防範疫情「秋冬專案」回台需要飯店集中隔離14天且取消居家隔離。

此外增加班機和包機每年春節都有供應，具體內容由陸委會與交通部討論；核酸檢測問題陸委會將與相關部門提出開會討論。

有點失落的葉春榮指出，根據開會結果，只能提醒確定要回台的台商朋友需提早訂好機票回台，且肯定是要隔離14天，所以請算好日期以利和家人可以一起歡聚除夕。

葉春榮還表示，回台的機票貴機票又難訂，且來回隔離就近一個月如此回台的人員數量無法預估、因此不確定是否有增加航班的需要，最後航班情況會根據統計回台人數而定。

台商 機票 陸委會

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