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林鄭月娥引述鄧小平談話：治港必須是愛國者

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港特首林鄭月娥。（取自官方香港電台）
香港特首林鄭月娥。（取自官方香港電台）

香港行政長官林鄭月娥在基本法頒布三十周年法律高峰論壇上致辭表示，過去數個月香港出現兩個不能自行解決的憲制性問題，她先後兩次請求大陸中央政府，提請大陸全國人大常委會，從憲制層面解決問題。她強調，有關做法符合憲法及基本法規定，有理有據，不容外國政府或政治組織抹黑詆毀。

據官方香港電台報導，林鄭月娥提到，這兩個憲制性問題，包括特區政府因疫情關係將立法會換屆選舉押後一年，以至出現立法會真空期的問題；另一個是經全國人大常委會決定繼續履行職責的第六屆立法會、4位早前被選舉主任裁定不擁護基本法，不效忠中華人民共和國香港特別行政區議員延任資格的問題。

林鄭月娥引述中共已故領導人鄧小平的兩段講話，第一段是鄧小平於1987年曾說「切不要以為香港事情全由香港人來管，中央一點都不管就萬事大吉，這種想法不實際。」「如果中央把甚麼權力都放棄，就可能出現一些混亂，損害香港的利益，所以保持中央的某些權力，對香港有利無害。」

另一段是鄧小平有關愛國者定義的講話，林鄭月娥引述鄧小平於1984年曾指出「港人治港有界線和標準，就是必須以愛國者為主體的港人來治理香港，愛國者的標準是尊重自己的民族，誠心誠意擁護祖國，不損害香港的繁榮和穩定。」

林鄭月娥說，全國人大常委會在本月11日決定，就是要為立法會議員資格和違反誓言後承擔的法律責任，定下明確規定，她認為，只要認真學習以上兩段說話，近日任意批評人大常委會決定的理據，都會不攻自破。

香港 林鄭月娥 人大常委會

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