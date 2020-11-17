快訊

國防大學校長僅專科畢 退將要嚴德發為堅持「嚴家軍」道歉

致在期望裡迷失的高材生：示弱、求助是繼續戰鬥的方法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷克批陸DQ港議員 陸駐捷使館：干涉中國內政

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
捷克外交部16日發表聲明，批評大陸當局取消四名香港民主派立法會議員資格，大陸駐捷克大使館17日表示，公職人員宣誓效忠國家制度是國際通例。（圖／取自中新網）
捷克外交部16日發表聲明，批評大陸當局取消四名香港民主派立法會議員資格，大陸駐捷克大使館17日表示，公職人員宣誓效忠國家制度是國際通例。（圖／取自中新網）

捷克外交部16日發表聲明，批評中方通過「關於香港特區立法會議員資格問題的決定」，並DQ（褫奪資格）四名議員。對此，大陸駐捷克大使館發言人17日表示，中方對此表示強烈不滿和堅決反對；公職人員宣誓效忠國家制度是國際通例，敦促捷方不以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政。

大陸駐捷克大使館領事部微信公眾號17日刊發使館發言人就捷克外交部涉港聲明發表談話的內容。大陸駐捷克大使館發言人指出，捷克外交部粗暴干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

大陸駐捷克大使館發言人指出，公職人員宣誓效忠國家制度是國際通例。捷克憲法第23條即明確規定，捷克眾議員和參議員宣誓效忠捷克共和國，宣誓維護捷克共和國憲法和法律，包括捷克在內，沒有任何一個國家會對包括議員在內的公職人員違背誓言、背叛國家的行徑視而不見。

該發言人表示，大陸全國人大常委會根據憲法、香港基本法和香港國安法做出有關決定，是堅持和完善「一國兩制」制度體系、落實香港基本法和香港國安法等有關規定的必然要求，也是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉。有關決定針對的是不符合擁護香港基本法和效忠香港法定要求和條件的立法會議員，根本不存在所謂損害特區高度自治和自由的問題。「我們堅定支持香港特區政府根據全國人大常委會決定依法履職。」

該發言人強調，「香港是中國的特別行政區，香港立法會議員資格問題純屬中國內政，任何外部勢力都無權干涉。」中方敦促捷方恪守國際法和國際關係基本準則，尊重法治原則、摒棄雙重標準，不以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政。

香港 捷克 大使館

延伸閱讀

國銀海外獲利 驟減四成

香港疫情升溫 研究：27%境外移入未在機場發現

刑事局禁止酷刑研討會 將邀捷克學者專題演講

男拖6天求醫確診… 香港連5天現不明個案

相關新聞

渤海南海 共軍今又演習

中共解放軍宣布將在十七日於渤海及南海進行軍演，其中雷州半島西部海域的南海軍演將持續到十一月卅日。大陸官方從八月底迄今在渤...

王岐山再現身談經濟：摒棄零和博弈思維

大陸國家副主席王岐山11月16日在2020年彭博創新經濟論壇上對全球經濟合作等議題發表演講，分析認為，在美國民主黨總統候...

捷克批陸DQ港議員 陸駐捷使館：干涉中國內政

捷克外交部16日發表聲明，批評中方通過「關於香港特區立法會議員資格問題的決定」，並DQ（褫奪資格）四名議員。對此，大陸駐...

陸港澳辦：反中亂港者出局已成為法律規範

大陸國務院港澳辦副主任張曉明在基本法頒布30周年高峰論壇，以視訊方式發表演講表示，要求治港者必須是愛國者，是天經地義，愛...

馬雲好友「錢多多」遇襲畫面曝光 行兇過程不到十秒

阿里巴巴創辦人馬雲好友、綽號「錢多多」的大陸富豪錢峰雷，上周六與助理在灣仔遇襲後，昨登報懸賞一千萬港元緝兇後，大陸社交媒...

季辛吉：美下任總統應與北京溝通管控分歧

美國前國務卿季辛吉認為，美國下任總統要與中國對話，通過溝通管控分歧、促成合作。

九二香港會談 周寧轉任海協會副會長

大陸國台辦原主任助理周寧日前已出任海協會副會長。在大陸涉台系統任職逾卅年的周寧，是兩岸兩會協商的陸方主要人物，最有名的是...

北京觀察／「川普混不吝 別惹他」北京方言 調侃無賴

北京有句方言叫「混不吝」（渾不吝），意思是「什麼都不怕、不在乎，豁出去了」，還有一點「耍賴、胡鬧」的意思，不少北京民眾就...

北京瞭望／習近平二次南巡的三個意義

蠟梅通常臘月盛開，除暗香，還有更添喜慶。13日那天，朋友從揚州傳來照片數幀，說揚州的蠟梅已經開了。一說揚州蠟梅花開，馬上...

女大學生重慶景區落水 61歲英國總領事跳水救人

1月14日，重慶中山古鎮，一名女遊客拍照時不慎滑入水中。一名白髮男子見狀後隨即跳入水中並將她救起。事後，大陸媒體發現該名...

大陸環球時報點名！「蘇貞昌是首名台獨罪犯」

我行政院長蘇貞昌遭大陸鷹派媒體環球時報點名為首個「台獨」罪犯名單。

【經濟彭博周報】大陸控制西藏 管肚子也管腦子

對中國共產黨而言，展現西藏人民歌功頌德的情形，有助鞏固中共統治這個地區的合法性。因此，中共當局正開始提升藏人的生活水準，並降低佛教的影響力。

熱門新聞

女大學生重慶景區落水 61歲英國總領事跳水救人

出殯巴士翻車致乘客9死 這家「3兒2媳婦」同時身亡

爆危機！BMW大陸合資夥伴華晨汽車 證實收到破產重整通知書

大陸環球時報點名！「蘇貞昌是首名台獨罪犯」

人民日報痛批後 抗日神劇「雷霆戰將」下架停播

解放軍女兵「蚯蚓爬身」不准動18分鐘 網批訓練：華而不實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。