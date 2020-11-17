捷克批陸DQ港議員 陸駐捷使館：干涉中國內政

捷克外交部16日發表聲明，批評中方通過「關於香港特區立法會議員資格問題的決定」，並DQ（褫奪資格）四名議員。對此，大陸駐捷克大使館發言人17日表示，中方對此表示強烈不滿和堅決反對；公職人員宣誓效忠國家制度是國際通例，敦促捷方不以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政。

大陸駐捷克大使館領事部微信公眾號17日刊發使館發言人就捷克外交部涉港聲明發表談話的內容。大陸駐捷克大使館發言人指出，捷克外交部粗暴干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

大陸駐捷克大使館發言人指出，公職人員宣誓效忠國家制度是國際通例。捷克憲法第23條即明確規定，捷克眾議員和參議員宣誓效忠捷克共和國，宣誓維護捷克共和國憲法和法律，包括捷克在內，沒有任何一個國家會對包括議員在內的公職人員違背誓言、背叛國家的行徑視而不見。

該發言人表示，大陸全國人大常委會根據憲法、香港基本法和香港國安法做出有關決定，是堅持和完善「一國兩制」制度體系、落實香港基本法和香港國安法等有關規定的必然要求，也是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉。有關決定針對的是不符合擁護香港基本法和效忠香港法定要求和條件的立法會議員，根本不存在所謂損害特區高度自治和自由的問題。「我們堅定支持香港特區政府根據全國人大常委會決定依法履職。」

該發言人強調，「香港是中國的特別行政區，香港立法會議員資格問題純屬中國內政，任何外部勢力都無權干涉。」中方敦促捷方恪守國際法和國際關係基本準則，尊重法治原則、摒棄雙重標準，不以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政。