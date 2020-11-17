陸港澳辦：反中亂港者出局已成為法律規範

大陸國務院港澳辦副主任張曉明在基本法頒布30周年高峰論壇，以視訊方式發表演講表示，要求治港者必須是愛國者，是天經地義，愛國愛港者治港，反中亂港者出局，這是一國兩制下的政治規矩，現在亦已成為一項法律規範。

據官方香港電台報導，張曉明強調，香港特區機構人員必須真誠擁護基本法，效忠國家和特區，不做損害國家利益和香港繁榮穩定的事情，本月11日全國人大常委會作出關於特區立法會議員資格問題的決定，不單為特區政府即時取消4名反對派議員資格提供了堅實的法律基礎，亦為今後處理同類問題立規明矩。

他反問讓內心不認同國家、蓄意與大陸中央對抗，甚至意圖顛覆國家政權、勾結外部勢力危害國家安全的人來管治香港，是否符合一國兩制初心、港人治港的標準。

張曉明提到，香港輿論有一些說法流傳已久，例如釋法是干預高度自治、破壞司法獨立；憲法不適用於香港；以及香港實行「三權分立」政治體制等，他批評這些說法都是對一國兩制缺乏全面準確認識的表現，有些甚至是故意混淆是非、誤導公眾，目前已到了正本清源的時候，關於治港者標準問題的討論，顯得更有必要，並具有全局性、根本性意義。